Однако существуют эффективные способы, которые помогут защитить тело от болезни. Здорово 24 делятся полезными советами, которые точно пригодятся.

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Как предотвратить образование тромбоза

Компрессионные чулки

Есть определенные профессиональные средства, которые защищают от образования тромбов в ногах. Эффективность компрессионных чулок уже неоднократно подтверждена. К тому же они выглядят красиво и не будут портить ваши будничные наряды. Приобрести такие медицинские принадлежности можно в аптеках или ортопедических салонах.

Двигайтесь



Защититесь от тромбоза / Фото Unsplash

Не обязательно испытывать свои силы в тренажерном зале. Сохраняйте постоянное движение в течение дня: ежечасно вставайте с кресла, если вы ведете малоподвижный образ жизни. Пройдитесь за стаканом воды, ходите, разговаривая по телефону, или выходите на 1 остановку раньше по дороге домой или на работу. Дело в том, что именно мышцы голени не дают крови застаиваться и сгущаться.

Пейте воду

Баланс жидкостей в организме важен не только для хорошего самочувствия или правильного питания. Вода поддерживает ваш организм здоровым и избавляет от многих заболеваний. Норма составляет 30 миллилитров на 1 килограмм тела, но она может изменяться из-за индивидуальных особенностей. Разделите прием воды на весь день и часто пейте небольшими дозами.

Кроворазжижающие препараты



Таблетки не всегда эффективны / Фото Unsplash

Специальные медикаменты можно принимать только по рекомендации врача. Следует также знать, что не все кроворазжижающие препараты предотвратят появление тромбов при COVID-19. Особенно это касается тех препаратов, которые доступны в аптеках – они не всегда принесут пользу, а могут лишь навредить организму.

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