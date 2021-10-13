Чим перепелині яйця відрізняються від курячих: склад, калорійність, корисні властивості

Перепелині яйця – доступний суперфуд, який широко використовується у багатьох кухнях світу. Однак у порівнянні з іншими продуктами, зокрема курячими яйцями, їх численні переваги – не настільки відомі широкому загалу. Спробуємо заповнити цю прогалину!

Перепелині яйця є багатим джерелом поживних речовин і допомагають боротися з низкою захворювань. Вони збагачені вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які зміцнюють наш імунний захист.

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Перепелині яйця чудово вписуються у білкову дієту завсідників тренажерних залів, оскільки містять майже на 2% більше білка, ніж звичайні курячі яйця. Цей продукт підтримує організм у боротьбі з респіраторними захворюваннями, у стресових ситуаціях та при значних психічних навантаженнях.

При правильному споживанні цей суперфуд сприяє покращенню загального здоров’ю та покращує зовнішній вигляд.

Склад і калорійність перепелиних яєць

Перепелині яйця – невеличкі. Одне куряче яйце відповідає 3 – 4 перепелиним яйцям. В одному перепелиному яйці (9 грамах продукту) міститься:

Калорії: 14.

Білки: 1 грам.

Жири: 1 грам.

Вуглеводи: 0 грамів.

Клітковина: 0 грамів.

Холін (вітамін D4): 4% від денної норми.

Рибофлавін: 6% від денної норми.

Фолат (аніонна форма фолієвої кислоти): 2% від денної норми.

Пантотенова кислота: 3% від денної норми.

Вітамін A: 2% від денної норми.

Вітамін B12: 6% від денної норми.

Залізо: 2% від денної норми.

Фосфор: 2% від денної норми.

Селен: 5% від денної норми.

Зокрема рибофлавін допомагає організму перетравлювати їжу та трансформувати її в енергію .

. Селен береже здоров’я щитоподібної залози .

. Вітамін В12 та залізо зміцнюють нервову систему і сприяють ефективній її роботі . А ще – підтримують оптимальний рівень енергії у процесі формуванні червоних кров’яних тілець.

. А ще підтримують оптимальний рівень енергії у процесі формуванні червоних кров’яних тілець. Холін (вітамін D4) необхідний для вироблення в організмі ацетилхоліну – нейротрансмітера, який передає сигнали з нервової системи до м’язів.

Перепелині яйця vs курячі

Як бачимо, попри маленький розмір,

Перепелині яйця є набагато меншими за курячі – приблизно на третину.

Експерти Міністерства охорони здоров'я рекомендують споживати щодня по 1 – 2 курячих яйця. Чи означає це, що нам треба з'їдати від трьох до восьми перепелиних яєць на день? Не зовсім так.

Перепелині яйця надзвичайно корисні / Фото kafanews

Перепелині яйця мають непропорційно великі щодо свого розміру жовтки. З огляду на те, що багато поживних речовин у яйцях міститься саме у жовтку, існує думка, що перепелині яйця є більш поживними, ніж курячі. Тобто з’ївши три таких яйця, ви отримаєте більше всіляких речовин, ніж якби з'їли одне куряче.

Порівняймо кількість поживних речовин у 100 грамах перепелиних та курячих яєць:

Мікроелементи Перепелині яйця (не більше 10 яєць) Курячі яйця (не більше двох великих яєць) Калорії 158 148 Жири 11 грамів 10 грамів Білки 13 грамів 11 грамів Холін 48% від денної норми 61% від денної норми Рибофлавін 61% від денної норми 32% від денної норми Вітамін B12 66% від денної норми 43% від денної норми Залізо 20% від денної норми 9% від денної норми

Як бачимо, перепелині яйця містять більше жиру і білка, вдвічі більше заліза і рибофлавіну та приблизно на третину більше вітаміну В12, ніж курячі. З іншого боку, курячі яйця містять більше холіну.

Корисні властивості перепелиних яєць

Покращують метаболізм

Перепелині яйця рідше можна знайти у продажу. А ще – вони дорожчі. Якщо захочете використовувати їх як джерело білка, зважаючи на їх розмір, вам. Тож готуйтеся до збільшення витрат.

Здоровий обмін речовин сприяє зменшенню проблем з травленням і допомагає у зниженні ваги. Проте змінити звичний режим харчування чи харчові звички може виявитися не так просто. Почніть з додавання перепелиних яєць до свого раціону.

Перепелині яйця збагачені вітаміном B, який, як доведено, прискорює метаболізм. Невдовзі ви зауважите, що ваш організм витрачає менше часу на перетравлення їжі, та й покращився сам процес травлення.

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Зміцнюють кістки

Поліпшити обмін речовиннепросте завдання, проте воно того варте. Висока метаболічна активність допомагає швидше спалювати калорії, сприяючи ефективному зниженню ваги.

Хоча найвідомішою корисною речовиною, яка формує і забезпечує належну щільність кісткової тканини, є кальцій, не варто недооцінювати ролі й інших нутрієнтів. Амінокислоти, зокрема лізин, також підтримують міцність кісток, особливо у дітей. У великій кількості вони містяться у перепелиних яйцях.

Крім того, додаючи цей продукт до свого раціону, ви задовольните потребу організму у цинку й калію.

Завдяки вмісту амінокислот та мінералів перепелині яйця знижують ризик розвитку остеопорозу та інших захворювань, пов’язаних з ослабленням кісткової тканини.

Прискорюють відновлення організму

Наявність у перепелиних яйцях незамінних сполук, таких як мінерали, антиоксиданти та вітаміни, сприяє швидкому одужанню.

Доведено, що ці корисні речовини допомагають ушкодженим клітинам у процесі їх регенерації. Крім того, введення перепелиних яєць у раціон після перенесеного загального захворювання, зокрема застуди чи грипу, може мати важливе значення для швидкого відновлення сил.

Забезпечують здоров’я дихальної системи

Антиоксиданти, які містяться у перепелиних яйцях, також

Щоденне зростання забруднення повітря і стрес, спричинений швидким темпом життям, можуть призвести до захворювань дихальної системи. Не дивно, що сьогодні велика кількість як дітей, так і дорослих страждає на бронхіальну астму та хронічні бронхіти.

Перепелині яйця регулюють рівень цукру в організмі / Фото iamcook

Антиоксиданти, що входять до складу перепелиних яєць, тримають під контролем кількість вільних радикалів в організмі та, відповідно, допомагають уникнути цих захворювань.

Підтримують здоровий рівень цукру у крові

Страви, які ми щодня споживаємо, часто містять у своєму складі значну кількість цукру та жирів. Як результат, рівень цукру у крові перестає бути стабільним, що може призвести до труднощів у процесі схуднення, а також до більш серйозних захворювань.

Оскільки перепелині яйця володіють низьким глікемічним індексом, вони можуть стати

Введення у раціон перепелиних яєць та амінокислот, які у них містяться, можуть допомогти хворим на цукровий діабет краще давати собі раду з цим захворюванням.

Допомагають у боротьбі з депресію

До складу перепелиних яєць входять сполуки, які діють в організмі за принципом антидепресантів. Така властивість цього продукту сприяє у боротьбі з тривогою та депресією, спричиненими стресом або нездоровим способом життя.

Гормон Р є однією зі сполук, яка у великій кількості міститься у перепелиних яйцях. Роль цього гормону – "амортизувати" наслідки депресії. Ця властивість особливо стане у пригоді жінкам, які потерпають від менопаузного синдрому та стресу, який часто його супроводжує.

Сприяють детоксикації організму

Завдяки високому вмісту антиоксидантів, перепелині яйця утримують кількість вільних радикалів на мінімальному рівні.

Додавання перепелиних яєць до раціону у помірних кількостях дозволяє амінокислотам, які містяться у них, "зв’язувати" токсини, що своєю чергою полегшує їх виведення з організму.

Підвищують концентрацію уваги

Завдяки багатому вмісту вітамінів і поживних речовин, перепелині яйця визнані ефективним засобом для покращення когнітивних функцій. Зокрема вітамін А захищає головний мозок – нервова система отримує бар’єр проти ушкоджень, які можуть заподіяти їй вільні радикали.

Володіють антивіковими властивостями

Передчасне старіння має багато причин, серед яких – стрес, спричинений швидким темпом життям. Однак через відсутність у нашому раціоні необхідних поживних речовин і вітамінів, цей процес може пришвидшуватися.

Антиоксиданти є основними сполуками, які відповідають за те, щоб процес старіння не відбувся занадто швидко.

Завдяки поживним речовинам, що входять до складу у перепелиних яєць, організм ще довго залишатиметься молодим. Антиоксиданти допомагають регенерувати ушкоджені клітини, тим самим зменшуючи ознаки старіння, зокрема зморшки.

Ідеально підходять для білкової дієти

Намагаючись наростити м’язову масу, чимало відвідувачів тренажерних залів намагаються їсти якомога більше курячих яєць. Але у перепелиних яйцях є на 2% більше білка, ніж у курячих. Більше у них також вітамінів та інших поживних речовин, у тому числі на 80% більше, у порівнянні з курячими яйцями, вітамінів групи B (тих, які, власне, й відповідають за підтримку високого рівня енергії та концентрації уваги – важливих передумов для ефективних тренувань).

Позитивно впливають на стан шкіри

Наша шкіра може піддаватися впливу багатьох факторів, які можуть її ушкоджувати. Погода й стрес – лише два з них.

Перепелині яйця покращують стан шкіри / Фото autogear

Однак завдяки поживним речовинам і вітамінам, які входять до складу перепелиних яєць, вам буде легше підтримувати оптимальний рівень зволоженості шкіри та її здоров’я.

Маска для обличчя на основі перепелиних яєць

Вміст перепелиного яйця змішайте з лимонним соком і нанесіть цю суміш на шкіру. Утримуйте протягом 15 хвилин, після чого змийте.

Хоча позитивні ефекти цього засобу ви помітите не одразу, регулярно наносячи таку маску на обличчя (але знову ж таки, не щодня, а кожні 3-4 дні), ви забезпечите своїй шкірі необхідне живлення та зволоження.

Лікують вугровий висип

Щороку мільйони людей, особливо підлітків, страждають на акне. Серед причин цього захворювання:

гормональна дисфункція;

стреси;

токсини, які потрапляють у пори шкіри (ця причина зустрічається найчастіше).

Натуральна, виготовлена у домашніх умовах маска для обличчя із перепелиного яйця, рецепт якої ми виклали вище, допоможе зменшити висип і очистити шкіру.

Змусять нігті блищати

Антиоксиданти, що містяться у перепелиних яйцях,, що є додатковим фактором розвитку і прогресування акне.

Корисні властивості перепелиних яєць у "галузі краси" не обмежуються очищенням шкіри. Цей суперфуд також сприяє здоров’ю й міцності нігтів. Перепелині яйця, завдяки значному вмісту у них жирних кислот і білків, можуть зменшити ламкість нігтів та зробити їх блискучими!

Зменшать випадіння волосся

Регулярне споживання перепелиних яєць може не тільки зменшити випадання волосся, а й сприяти його росту.

Поживні речовини, які містяться у перепелиних яйцях,. А завдяки надходженню достатньої кількості кисню до фолікулів волосся стає міцнішим.

Більше того, перепелині яйця збагачені сіркою, споживання якої у помірних кількостях запобігає ламкості й посіченості волосся.

Усувають лупу

Лупа – ознака того, що волосся не є настільки здоровим, як би нам того хотілося. Якщо вчасно не вирішити цю проблему, вона може призвести до більш серйозного пошкодження волосся, а іноді – і до його втрати.

Застереження щодо споживання перепелиних яєць

Не треба бігти в аптеку по дорогі засоби. Почніть з найпростішого. Перепелині яйця містять усі поживні речовини, необхідні для дієвого природного лікування лупи у домашніх умовах.

Більшість перепелиних яєць – непастеризовані, тобто вони не піддавалися термічній обробці з метою знищення шкідливих бактерій, які можуть бути на шкаралупі. Через це вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом слід уникати споживання перепелиних яєць або перед тим, як їх їсти, переконатися, що вони повністю готові (жовток не розтікається).

Крім того, якщо у вас є алергія на курячі яйця, у вас також може бути й алергія на перепелині. Вам слід бути максимально обережним, якщо ви хочете перевірити свою толерантність до перепелиних яєць, і робити це треба лише під наглядом лікаря.

. Однак регулярне їх споживання призводить до помітного покращення загального стану здоров’я.У вас також може виникнути алергія на перепелині яйця, навіть якщо у вас немає алергії на курячі. Перед споживанням цього нового для вас продукту

Купуючи перепелині яйця, переконайтеся, що ви обрали органічний продукт, який не оброблявся хімічними речовинами. Найкраще купувати перепелині яйця у відповідального місцевого фермера.