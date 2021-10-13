Чем перепелиные яйца отличаются от куриных: состав, калорийность, полезные свойства

13 октября 2021 , 09:08
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Перепелиные яйца – доступный суперфуд, который широко используется во многих кухнях мира. Однако по сравнению с другими продуктами питания, в частности куриными яйцами, их многочисленные преимущества не столь известны широкой общественности. Попробуем восполнить этот пробел.

Перепелиные яйца – богатый источник питательных веществ, помогающий бороться с многими заболеваниями. Витамины, минералы и антиоксиданты, входящие в их состав, укрепляют нашу иммунную защиту.

Полезно Анализы для диагностики гельминтов: какие, кому и когда сдавать

Перепелиные яйца подходят для завсегдатаев тренажерных залов, которые придерживаются белковой диеты, так как содержат почти на 2% больше белка, чем обычные куриные яйца. Этот продукт поддерживает организм в борьбе с респираторными заболеваниями, в стрессовых ситуациях и при значительных психических нагрузках.

И наконец, при правильном потреблении этот суперфуд способствует улучшению общего здоровья и помогает хорошо выглядеть.

Состав и калорийность перепелиных яиц

Перепелиные яйца – довольно маленькие. Одно куриное яйцо соответствует 3-4 перепелиным яйцам. Что содержится в одном перепелином яйце (9 граммах продукта):

  • Калории: 14.
  • Протеины: один грамм.
  • Жиры: один грамм.
  • Углеводы: отсутствуют.
  • Клетчатка: отсутствуют.
  • Витамин B12: 6% от суточной потребности.
  • Рибофлавин: 6% от дневной нормы.
  • Холин (витамин D4): 4% от дневной нормы.
  • Витамин В5: 3% от суточной потребности.
  • Фолат (анионная форма фолиевой кислоты): 2% от суточной потребности.
  • Витамин A: 2% от суточной потребности.
  • Селен: 5% от суточной потребности.
  • Железо: 2% от суточной потребности.
  • Фосфор: 2% от суточной потребности.
Как видим, перепелиные яйца, хоть и крохотные, но являются настоящим "клондайком" полезных веществ.
  • В частности рибофлавин помогает организму переваривать пищу и трансформировать ее в энергию.
  • Селен оберегает щитовидную железу.
  • Витамин В12 и железо способствуют эффективной работе нервной системы и обеспечивают энергетическую "подпитку" красным кровяным тельцам в процессе их формирования.
  • Холин (витамин D4) необходим для синтеза нейротрансмиттера ацетилхолина, который передает сигналы от нервной системы к мышцам.

Перепелиные яйца vs куриные

Перепелиные яйца приблизительно на треть меньше куриных. Эксперты Министерства здравоохранения рекомендуют употреблять ежедневно по 1 – 2 куриных яйца. Значит ли это, что нам надо съедать от 3 – 8 перепелиных яиц в день? Не совсем так.

Перепелиные яйца очень полезны / Фото kafanews

Перепелиные яйца имеют непропорционально большие относительно своего размера желтки. Учитывая то, что много питательных веществ в яйцах содержится именно в желтке, считается, что перепелиные яйца являются более питательными, чем куриные. То есть, съев три таких яйца, вы получите больше всевозможных веществ, нежели съели бы одно куриное.

Сравним количество питательных веществ в 100 граммах перепелиных и куриных яиц:

Микроэлементы Перепелиные яйца (10 штук) Куриные яйца (два крупные)
Калории 158 148
Жиры 11 грамм 10 грамм
Протеины 13 грамм 11 грамм
Холин 48% от дневной нормы 61% от дневной нормы
Рибофлавин 61% от дневной нормы 32% от дневной нормы
Витамин B12 66% от дневной нормы 43% от дневной нормы
Железо 20% от дневной нормы 9% от дневной нормы

Как видим, в перепелиных яйцах содержится больше жиров и белков, в два раза больше рибофлавина и железа и приблизительно на 30% больше витамина В12, чем в куриных. С другой стороны, в куриных содержиться больше витамина D4.

Перепелиные яйца реже можно найти в продаже. А еще они дороже стоят. Если захотите использовать их как источник белка, учитывая их размер, вам придется покупать их в большем количестве. Поэтому готовьтесь к увеличению затрат.

Чем полезны перепелиные яйца

"Подстегивают" обмен веществ

Здоровый метаболизм способствует уменьшению проблем с пищеварением и помогает в снижении веса. Однако изменить привычный режим питания или пищевые привычки может оказаться не так просто. Для начала добавьте в свой рацион перепелиные яйца.

Они обогащенные витаминами группы B, которые, как доказано, ускоряют метаболизм. Вскоре вы заметите, что ваш организм тратит меньше времени на переваривание пищи, да и сам процесс пищеварения улучшился.

Улучшить обмен веществ непростая задача, однако оно того стоит. Так вы будете быстрее сжигать калории, эффективно снижая свой вес.

Укрепляют кости

Хотя известным полезным веществом, который формирует и обеспечивает надлежащую плотность костной ткани является кальций, не стоит недооценивать роли и других нутриентов. Аминокислоты, в частности лизин, также поддерживают прочность костей, особенно у детей. В большом количестве они содержатся в перепелиных яйцах.

Кроме того, добавляя этот продукт в свой рацион, вы удовлетворите потребность организма в таких минералах, как цинк и калий.

Благодаря содержанию аминокислот и минералов в перепелиных яйцах, их регулярное потребление уменьшает вероятность возникновения остеопороза и других заболеваний, связанных с ослаблением костной ткани.

Ускоряют восстановление организма

Наличие в перепелиных яйцах незаменимых соединений (минералов, антиоксидантов и витаминов), способствует быстрому выздоровлению.

Доказано, что эти полезные вещества помогают регенерироваться поврежденным клеткам. Введение этого продукта в рацион после перенесенного общего заболевания, в частности простуды или гриппа, поможет быстрее восстановить силы.

Антиоксиданты, входящие в состав перепелиных яиц, уменьшая количество свободных радикалов, также способствуют заживлению небольших порезов и ран и предотвращают инфекции.

Обеспечивают здоровье дыхательной системы

Загрязнение воздуха и стрессы, которые неизбежны при таком быстром темпе жизни, как сейчас, могут привести к заболеваниям дыхательной системы. Неудивительно, что сегодня большое количество как детей, так и взрослых болеет бронхиальной астмой и бронхитами, в том числе хроническими.

Перепелиные яйца регулируют уровень сахара в организме / Фото iamcook

Антиоксиданты, которые входят в состав перепелиных яиц, держат под контролем "бурную деятельность" свободных радикалов и, соответственно, помогают избежать этих заболеваний.

Поддерживают здоровый уровень сахара в крови

Блюда, которые мы ежедневно потребляем, часто содержат в своем составе значительное количество сахара и жиров. Как результат, уровень глюкозы в крови перестает быть стабильным, что может привести к трудностям в процессе похудения, а также к более серьезным заболеваниям.

Поскольку перепелиные яйца обладают низким гликемическим индексом, они могут стать эффективным вспомогательным средством в регулировке уровня глюкозы в крови.

Регулярно потребляя этот продукт, больные сахарным диабетом будут лучше справляться со своей болезнью.

Помогают в борьбе с депрессией

В перепелиных яйцах можно найти соединения, которые действуют в организме по принципу антидепрессантов. Такое свойство этого продукта обеспечивает лечебный эффект при тревоге и депрессии, которые вызваны частыми стрессами либо в целом нездоровым образом жизни.

Гормон Р является одним из соединений, которое в большом количестве содержится в перепелиных яйцах. Роль этого гормона "амортизировать" последствия депрессии. Это свойство особенно пригодится женщинам, которые страдают от менопаузального синдрома и стресса, который часто его сопровождает.

Способствуют детоксикации организма

Состоя более чем на 60% из воды, этот продукт эффективно способствует процессу дефекации (очищению кишечника).

Если добавлять перепелиных яиц в меню в умеренных количествах, это позволит аминокислотам, содержащихся в них, "связывать" токсины, что в свою очередь облегчает их выведение из организма.

Заостряют внимание

Благодаря богатому содержанию витаминов и других полезных веществ, этот продукт признан эффективным средством для улучшения когнитивных функций. В частности витамин А обеспечивает своего рода барьер для головного мозга (нервной системы) против свободных радикалов.

Антиоксидант, содержащиеся в нем, уменьшают вероятность возникновения неврологических заболеваний:

  • болезни Альцгеймера;
  • болезни Паркинсона;
  • сосудистой деменции.

Тормозят процессы старения

Быстрый темп жизни и стресс, связанный с ним, запускают процессы преждевременного старения организма. В случае дефицита некоторых нутриентов в рационе, этот процесс может ускоряться.

Антиоксиданты являются основными соединениями, которые отвечают за то, чтобы процесс старения не проходил слишком быстро.

Благодаря питательным веществам, содержащимся в перепелиных яйцах, организм еще долго будет оставаться молодым. Антиоксиданты содействуют регенерации поврежденных клеток, тем самым уменьшая признаки старения, в частности морщины.

Являются источником белков

В попытках нарастить мышечную массу, немало посетителей тренажерных залов пытаются есть как можно больше куриных яиц. Но немногие знают, что в перепелиных содержится на 2% больше протеинов, чем в куриных, и на 80% больше витаминов группы В (тех, которые, собственно, и поддерживают высокий уровень энергии и заостряют внимание – важные предпосылки для эффективных тренировок).

Поддерживают здоровье кожи

Наши кожные покровы могут подвергаться негативному воздействию многих факторов, которые могут ее повреждать. Погода и стресс лишь два из них.

Перепелиные яйца улучшают состояние кожи / Фото autogear

Однако благодаря питательным веществам и витаминам, входящим в состав перепелиных яиц, вам будет легче поддерживать надлежащий уровень увлажненности кожных покровов и их здоровье.

Маска для лица на основе перепелиных яиц

  1. Содержимое яйца соедините с лимонным соком, тщательно перемешайте и нанесите эту смесь на кожу.
  2. Удерживайте в течение 15 минут, после чего смойте.

Хотя положительные эффекты этого средства сразу вы не заметите, регулярно нанося такую ​​маску на лицо (но опять же, не каждый день, а каждые 3-4 дня), вы обеспечите своей коже необходимое питание и увлажнение.

Лечат угревую сыпь

Каждый год миллионы людей (и в первую очередь подростков), жалуются на появление акне. Среди причин этого заболевания:

  • гормональная дисфункция;
  • стрессы;
  • токсины, которые попадают в поры кожи (эта причина встречается чаще всего).

Натуральная маска для лица, рецепт которой мы выложили выше, поможет уменьшить сыпь и очистить кожу.

Антиоксиданты, о которых мы уже не раз упоминали в нашей статье, уменьшают повреждения клеток кожи и избыточную жировую секрецию, что является дополнительным фактором развития и прогрессирования акне.

Заставят ногти блестеть

Эффективность этого продукта, как косметического средства, не ограничиваются очисткой кожи. Этот суперфуд также способствует здоровью и прочности ногтей. Благодаря содержанию в перепелиных яйцах жирных кислот и белков в больших количествах, этот продукт может уменьшить ломкость ногтей и придать им невероятный блеск!

Уменьшают выпадение волос

Если регулярно потреблять в пищу перепелиные яйца, можно не только умедлить выпадение волос, но и стимулировать их рост.

Нутриенты, содержащиеся в этом продукте, усиливают кровообращение в коже головы. А благодаря поступлению достаточного количества кислорода к фолликулам волосы заметно укрепляются.

Кроме этого, перепелиные яйца обогащены серой, потребление которой в умеренных количествах делает волосы менее ломкими и предупреждают их сечение.

Устраняют перхоть

Перхоть признак того, что волосы не настолько здоровым, как нам бы того хотелось. Если вовремя не решить эту проблему, волосы могут повредится еще больше, а иногда – их можно и вовсе потерять.

Без паники! Не надо бежать в аптеку покупать дорогие средства. Начните с самого простого. В перепелиных яйцах содержатся все нутриенты, помогающие в естественном лечении перхоти в домашних условиях.

Предостережения относительно употребления перепелиных яиц

Большинство яиц не являются пастеризованными, то есть они не подвергались термической обработке с целью уничтожения вредных бактерий, которые могут быть на скорлупе. Поэтому в период беременности и при ослабленном иммунитете употреблять перепелиные яйца нежелательно либо же перед тем, как их есть, надо убедиться, что они полностью готовы (желток не растекается).

К тому же, люди с аллергией на куриные яйца, могут страдать также и аллергией на перепелиные. Вам следует быть максимально осторожным, если вы хотите проверить свою толерантность к перепелиным яйцам, и делать это надо исключительно под наблюдением врача. Даже если у вас нет аллергии на куриные яйца, это не означает, что от аллергии на перепелиные вы защищены. Перед употреблением этого нового для вас продукта желательно все же проконсультироваться с врачом.

Польза перепелиных яиц очень часто недооценивают. Однако регулярное их потребление помогает заметно улучшить общее состояние здоровья.

Покупайте только органический продукт, который не обрабатывался химическими веществами. Лучше всего покупать перепелиные яйца у ответственного местного фермера.

Автор: Ярина Джигін