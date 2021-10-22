Отруєння вітаміном D: негативні наслідки вживання "корисних" пігулок

Вітамін D дуже потрібний організму, адже саме він відповідає за засвоєння кальцію, зміцнення кісток, зубів і функціонування клітин. Проте тривале та бездумне споживання добавок може призвести до інтоксикації.

Виведення вітаміну D з організму дуже тривале. Він накопичується в жирових відкладеннях. Кількість вважається надмірною, коли перевищує 150 нанограмів речовини на мілілітр.

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Симптоми інтоксикації вітаміном D

Для того, аби наситити організм вітаміном D, не обов'язково вживати спеціальні добавки. Його можна отримати завдяки прогулянкам у сонячні дні та споживаючи певні продукти.



Не забувайте про прогулянки на сонечку / Фото Unsplash

Часте сечовипускання

Організм намагається позбутись надлишків вітаміну за допомогою сечі. До того ж разом з рівнем вітаміну D, зростає концентрація кальцію в крові.

Втрата ваги



Втрата ваги дуже небезпечна / Фото Unsplash

Вітамін D дуже важливий для здоров'я кісток, але його надлишок може їм неабияк нашкодити. Зокрема він впливає на щільність і міцність.

Розлади травлення

Передозування кальцієм, до якого призводить надмірна кількість вітаміну, може викликати розлади обмінних процесів. Якщо вас турбує запор, біль у животі, нудота, причиною може бути надлишок вітаміну або ж харчова непереносність.

Слабкість



Постійна втома може бути ознакою інтоксикації / Фото Unsplash

Внаслідок інтоксикації вітаміном D може розвиватися гіперкальціємія, якій характерні такі симптоми: запаморочення, сплутаність свідомості, втома.

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Проблеми з нирками

Надмірний вміст "сонячного" вітаміну та кальцію може негативно впливати на роботу нирок. Якщо вас турбують камені в нирках чи больові відчуття – обов'язково зверніться до лікаря.