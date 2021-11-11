Не носіть тісні джинси: причини появи циститу

Через цистит частіше страждають жінки, які ведуть малорухливий спосіб життя. Хворі зазичай вдаються до домашнього лікування, але воно рідко є ефективним

Симптоми циститу можуть також вказувати на інші захворювання, зокрема уретрит, камені в сечоводі або соматизовані депресії. Тому дуже важливо не займатись самолікуванням, а ще краще запобігати цьому захворюванню.

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Причини появи циститу

Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура, яке спричиняють бактерії. Найчастіше шкідником є кишкова паличка або стафілокок. Це захворювання має два види: первинний і вторинний, а також може мати гострі або хронічні форми.

Цистит часто називають жіночою хворобою, адже він уражає цю стать у 10 разів частіше. Це пов'язано з особливістю жіночого організму, у якому коротша й ширша уретра дає більше можливостей інфекціям. У чоловіків цистит майже завжди є наслідком запалення простати.



Симптоми циститу / Фото Unsplash

Симптоми циститу:

пронизливий біль при сечовипусканні;

прискорене сечовипускання малими дозами;

біль внизу живота та в уретрі;

постійне бажання мочитися;

мутна сеча.

Також у хворих на цистит у сечі можуть з'являтись домішки крові. Призвести до появи захворювання можуть різні фактори, про як ми розповідаємо далі.

Малорухлив ий спосіб життя



Малорухливий спосіб життя призводить до циститу / Фото Unsplash

Багато хто віддає перевагу неактивному способу життя. Особливо це стосується офісних працівників, які зранку до вечора проводять час на одному місці. Це призводить до застою венозної крові в малому тазі, що сприяє розвитку інфекції. Аби уникнути таких негативних наслідків, додайте руху у буденність: ранкові зарядки, тренування та прогулянки будуть цьому сприяти.

Утримання сечі

Дослідження доводять, що навіть незначне стримування може стати причиною інфікування міхура. Тому при першому ж поклику ідіть в туалет.

Тісний одяг



Відмовтесь від тісного одягу / Фото Unsplash

Вузькі джинси, легінси та штани, які щільно прилягають до тіла, часто є винуватцями циститу. Вони стають причиною застою крові в малому тазу. Якщо ви полюбляєте вузькі моделі, не обов'язково повністю він них відмовлятись. Просто чергуєте їх з більш об'ємними варіантами.

Сексуальна фрустрація

Сексуальна фрустрація – це не отриманий під час статевого акту оргазм. З нею також пов'язують застій венозної крові, що часто стає причиною болю, що тягне, внизу живота. Цю проблему потрібно обговорювати зі своїм партнером.

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Переохолодження



Будьте обережні з переохолодженням / Фото Unsplash

Влітку "помічниками" у циститі будуть кондиціонери, а взимку – холодні поверхні для сидіння. Через низькі температури знижується місцевий імунітет, що дозволяє інфекціям легше проникати у сечовий міхур. Тому тримайте своє тіло завжди в теплі та дбайте про здоров'я.