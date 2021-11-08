Навіщо пити теплі напої під час застуд та як це робити правильно

Кожен із нас чув про те, що під час застуди варто пити теплий чай. Утім, лікарі стверджують, що звичайна вода, сік та навіть кава будуть однаково ефективними.

Розповідаємо, чому так та як правильно вживати напої під час хвороби. Читайте про найкорисніше на Здорово 24!

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Більшість із нас вірить у популярний міф, начебто, вживаючи велику кількість рідини під час застуди, ми прискорюємо процес одужання. Насправді це зовсім так. У 98% випадків винуватцями респіраторних захворювань є віруси. І наш імунітет може справитися з ними без допомоги таблеток чи гарячих напоїв.

Так само немає і тих, які варто виключати з раціону під час нездужання чи хвороби. Попити тепленького – це хороший крок для полегшення симптомів, але скільки б ви не дали меду та м'яти, – це не усуне причину захворювання.

І все ж таки лікарі погоджуються, що не можна недооцінювати важливість рясного пиття в період захворювання на респіраторну інфекцію.

Навіщо насправді пити під час нездужання

Пити під час застуди потрібно, але зовсім неважливо, що саме / Фото Pexels

При високій температурі та потовиділенні, наш організм активно втрачає рідину. І, звичайно, її треба заповнювати. Однією з причин, чому жарознижувальні препарати недостатньо ефективні, може бути стан зневоднення. Така ситуація особливо часто спостерігається у дітей.

Коли ми здорові, організму потрібно до 8 склянок чистої води щодня. Під час хвороби потреба у рідині може збільшитися. Тому багато пити під час застуди потрібно, але зовсім неважливо, що саме: гарячий чай із лимоном, трав'яний настій, морс чи охолоджену мінералку, – організм візьме те, що йому необхідне. Тому пийте те, що вам подобається!

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Чому люди переконані, що гарячі напої допомагають вилікуватися

Більшість із нас опирається на власні спостереження. Й часто в них важко розібратися де причина, а де – наслідок.

Теплі напої полегшують симптоми застуди. Приміром, при нежиті, чай комфортної температури справді може зняти закладеність. Втім, з погляду медицини за тієї ж закладеності носа використання сольових розчинів набагато ефективніше, ніж літри гарячого чаю чи узвару.