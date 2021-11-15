Мигдаль, кокос, шоколад і ніякого борошна: корисне печиво для всієї сім'ї
Джерело:Eating Well
Приготувати смачні та корисні ласощі – завдання не з простих. Ми вирішили доповнити вашу кулінарну книгу ще одним унікальним рецептом.
Здоровий десерт це той, який приготовлений без борошна. А коли у ньому поєднані ще й унікальні смаки мигдалю, кокоса та шоколаду – це ідеально.
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Рецепт шоколадного печива
Інгредієнти
- 1 склянка подрібненого кокоса;
- 1 склянка смаженого мигдалю;
- пів склянки цукру;
- 2 столові ложки какао-порошку;
- ¼ чайної ложки меленого перцю, кардамону, кориці або мускатного горіха;
- ¼ чайної ложки солі;
- ⅓ склянки шоколадної стружки;
- 3 яєчних білки;
- 2 столові ложки цукрової пудри.
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Спосіб приготування
Приготуйте корисний десерт / Фото Unsplash
Крок 1. Висипте у блендер кокос, мигдаль, цукор, какао, запашний перець (або кардамон, корицю чи мускатний горіх) та сіль. Перетворіть інгредієнти в однорідну суміш. Тоді додайте шоколад і ще раз збивайте.
Крок 2. У місткість вилийте яєчні білки та злегка збийте їх. Після цього додайте у суміш сухих інгредієнтів і збивайте у блендері до утворення тіста.
Крок 3. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та викладіть невеликі гірки з шоколадної суміші.
Крок 4. Розігрійте духовку о 170 градусів та помістіть туди десерт на 22 – 24 хвилини, поки печиво не стане твердими і його можна буде легко відділити від паперу. Витягнуть десерт з духовки та залиште на 30 хвилин, щоб він охолонув.
Перед подачею посипте печиво зверху цукровою пудрою і смакуйте.