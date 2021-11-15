Мигдаль, кокос, шоколад і ніякого борошна: корисне печиво для всієї сім'ї

Приготувати смачні та корисні ласощі – завдання не з простих. Ми вирішили доповнити вашу кулінарну книгу ще одним унікальним рецептом.

Здоровий десерт це той, який приготовлений без борошна. А коли у ньому поєднані ще й унікальні смаки мигдалю, кокоса та шоколаду – це ідеально.

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Рецепт шоколадного печива

Інгредієнти

1 склянка подрібненого кокоса;

1 склянка смаженого мигдалю;

пів склянки цукру;

2 столові ложки какао-порошку;

¼ чайної ложки меленого перцю, кардамону, кориці або мускатного горіха;

¼ чайної ложки солі;

⅓ склянки шоколадної стружки;

3 яєчних білки;

2 столові ложки цукрової пудри.

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Спосіб приготування



Приготуйте корисний десерт / Фото Unsplash

Крок 1. Висипте у блендер кокос, мигдаль, цукор, какао, запашний перець (або кардамон, корицю чи мускатний горіх) та сіль. Перетворіть інгредієнти в однорідну суміш. Тоді додайте шоколад і ще раз збивайте.

Крок 2. У місткість вилийте яєчні білки та злегка збийте їх. Після цього додайте у суміш сухих інгредієнтів і збивайте у блендері до утворення тіста.

Крок 3. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та викладіть невеликі гірки з шоколадної суміші.

Крок 4. Розігрійте духовку о 170 градусів та помістіть туди десерт на 22 – 24 хвилини, поки печиво не стане твердими і його можна буде легко відділити від паперу. Витягнуть десерт з духовки та залиште на 30 хвилин, щоб він охолонув.

Перед подачею посипте печиво зверху цукровою пудрою і смакуйте.