У мене проблеми з нирками: від яких продуктів краще відмовитись

Нирки відповідають за фільтрацію крові, видалення відходів із сечею, вироблення гормонів, баланс мінералів та рідин в організмі. Їхня безперебійна робота є дуже важливою.

Існує багато факторів, які негативно впливають на роботу нирок, зокрема діабет і високий кров'яний тиск. Тож якщо у вас є проблеми з нирками, вам варто відмовитись від вживання певних продуктів, аби не ускладнювати захворювання.

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Як налагодити роботу нирок

Як виявити проблеми з нирками

Розпізнати захворювання нирок можна за допомогою певних симптомів. Лікарі рекомендують звернути увагу, якщо вас турбує:

часте сечовипускання;

неприємний запах з рота або характерний металічний присмак;

темні кола під очима;

головний біль зранку;

сухість шкіри та свербіж.

Які продукти варто виключити з раціону



Скоротіть вживання молочних продуктів / Фото Unsplash

Людям із захворюванням нирок варто уникати продуктів, які підвищують кислотність в організмі, адже це ще більше пошкоджує орган та негативно впливає на його роботу. Зокрема бажано виключити з раціону:

авокадо;

консерви;

цільнозерновий хліб;

бурий рис;

банани;

молочні продукти;

апельсини та апельсиновий сік;

оброблене м'ясо;

соління, оливки та смаколики;

абрикоси;

картоплю;

помідори;

шпинат і зелень буряка;

фініки, родзинки, чорнослив;

чипси та крекери;

солодкі газовані напої.

Вони підвищують кислотність та призводять до ушкоджень крихких каналів у нирках, де утворюється сеча. Своєю чергою орган намагається захиститись і починає активно виробляти аміак, великі дози якого можуть мати токсичний вплив. Аби запобігти цьому процесу, варто планувати денний раціон так, щоб частка кислотоутворюючих продуктів не перевищувала 35%. Віддавайте перевагу лужним продуктам: овочам, ягодам і фруктам.

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Деякі поживні речовини шкідливі для хворих нирок / Фото Unsplash

Якщо у вас захворювання нирок, варто обмежити вживання цих поживних речовин: