У мене проблеми з нирками: від яких продуктів краще відмовитись
Джерело:Healthline
Нирки відповідають за фільтрацію крові, видалення відходів із сечею, вироблення гормонів, баланс мінералів та рідин в організмі. Їхня безперебійна робота є дуже важливою.
Існує багато факторів, які негативно впливають на роботу нирок, зокрема діабет і високий кров'яний тиск. Тож якщо у вас є проблеми з нирками, вам варто відмовитись від вживання певних продуктів, аби не ускладнювати захворювання.
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Як налагодити роботу нирок
Як виявити проблеми з нирками
Розпізнати захворювання нирок можна за допомогою певних симптомів. Лікарі рекомендують звернути увагу, якщо вас турбує:
- часте сечовипускання;
- неприємний запах з рота або характерний металічний присмак;
- темні кола під очима;
- головний біль зранку;
- сухість шкіри та свербіж.
Які продукти варто виключити з раціону
Скоротіть вживання молочних продуктів / Фото Unsplash
Людям із захворюванням нирок варто уникати продуктів, які підвищують кислотність в організмі, адже це ще більше пошкоджує орган та негативно впливає на його роботу. Зокрема бажано виключити з раціону:
- авокадо;
- консерви;
- цільнозерновий хліб;
- бурий рис;
- банани;
- молочні продукти;
- апельсини та апельсиновий сік;
- оброблене м'ясо;
- соління, оливки та смаколики;
- абрикоси;
- картоплю;
- помідори;
- шпинат і зелень буряка;
- фініки, родзинки, чорнослив;
- чипси та крекери;
- солодкі газовані напої.
Вони підвищують кислотність та призводять до ушкоджень крихких каналів у нирках, де утворюється сеча. Своєю чергою орган намагається захиститись і починає активно виробляти аміак, великі дози якого можуть мати токсичний вплив. Аби запобігти цьому процесу, варто планувати денний раціон так, щоб частка кислотоутворюючих продуктів не перевищувала 35%. Віддавайте перевагу лужним продуктам: овочам, ягодам і фруктам.
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Деякі поживні речовини шкідливі для хворих нирок / Фото Unsplash
Якщо у вас захворювання нирок, варто обмежити вживання цих поживних речовин:
- натрію, який є основним компонентом кухонної солі, адже пошкоджені нирки не можуть регулювати його надлишок;
- калію, бо його високий вміст у крові можу бути небезпечним;
- фосфору, який ушкоджені нирки також не здатні фільтрувати, що може призвести до інтоксикації;
- білка, оскільки органи не здатні очищати відходи білкового метаболізму.