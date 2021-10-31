У меня проблемы с почками: от каких продуктов лучше отказаться
Источник:Healthline
Почки отвечают за фильтрацию крови, удаление отходов с мочой, выработку гормонов, баланс минералов и жидкостей в организме. Их бесперебойная работа очень важна.
Существует много факторов, негативно влияющих на работу почек, в частности диабет и высокое кровяное давление. Если у вас есть проблемы с почками, вам следует отказаться от употребления определенных продуктов, чтобы не осложнять заболевание.
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Как наладить работу почек
Как выявить проблемы с почками
Распознать заболевание почек можно с помощью определенных симптомов. Врачи рекомендуют обратить внимание, если вас беспокоит:
- частое мочеиспускание;
- неприятный запах изо рта или характерный металлический привкус;
- темные круги под глазами;
- головная боль с утра;
- сухость кожи и зуд.
Какие продукты следует исключить из рациона
Сократите употребление молочных продуктов / Фото Unsplash
Людям с заболеванием почек следует избегать продуктов, которые повышают кислотность в организме, это еще больше повреждает орган и негативно влияет на его работу. В частности, желательно исключить из рациона:
- авокадо;
- консервы;
- цельнозерновой хлеб;
- бурый рис;
- бананы;
- молочные продукты;
- апельсины и апельсиновый сок;
- обработанное мясо;
- соления, оливки и вкусности;
- абрикосы;
- картофель;
- помидоры;
- шпинат и зелень свеклы;
- финики, изюм, чернослив;
- чипсы и сухарики;
- сладкие газированные напитки.
Они повышают кислотность и приводят к повреждениям хрупких каналов в почках, где образуется моча. В свою очередь орган пытается защититься и начинает активно производить аммиак, большие дозы которого могут оказать токсическое воздействие. Чтобы предотвратить этот процесс, следует планировать дневной рацион так, чтобы доля кислотообразующих продуктов не превышала 35%. Отдавайте предпочтение щелочным продуктам: овощам, ягодам и фруктам.
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Некоторые питательные вещества вредны для больных почек / Фото Unsplash
Если у вас заболевания почек, следует ограничить употребление этих питательных веществ:
- натрия, являющегося основным компонентом поваренной соли, ведь поврежденные почки не могут регулировать его избыток;
- калия, потому что его высокое содержание в крови может быть опасным;
- фосфора, который повреждены почки также не способны фильтровать, что может привести к интоксикации;
- белка, потому что органы не способны очищать отходы белкового метаболизма.