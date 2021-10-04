Квашені огірки: дієтологиня розповіла, чи варто їх їсти і яка користь

Закрутки у банках – це невідмінний атрибут осінньо-зимового сезону. Усі ще з літа готують їх, аби у холодну пору насолодитись соленими овочами.

Але чи корисно їсти такі продукти і як вони впливають на здоров'я. Про це розповіла дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі.

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Чи корисно їсти квашені овочі



Квашення – це давня традиція / Фото Unsplash

Традиція зберігання у банках капусти, огірків та багатьох інших продуктів триває вже кілька століть. Бабусі та мами знали, що такі закрутки можуть принести неабияку користь, а саме, захистити від застуди. Річ у тім, що квашення – це натуральне джерело пробіотиків, які ефективно захищають від збудників застуди та зміцнюють імунітет.



Квашені овочі корисні / Фото Unsplash

Переваги вживання квашених продуктів також пояснюють наявністю:

ентеросорбентів, які сприяють виведенню токсинів з організму;

харчових волокон в овочах, які дозволяють почуватись ситим;

молочної кислоти, яка утворюється у процесі квашення та знижує рівень pH, завдяки чому поліпшується процес травлення їжі та засвоєння поживних речовин в організмі.



Ці продукти принесуть користь / Фото Unsplash

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Не варто плутати квашені та мариновані продукти. Другі вважаються більш шкідливими, адже готуються із додаванням оцту та пастеризуються. Також дієтологиня не рекомендує вживати овочі з банки у великих кількостях через вміст солі. Норма складає третину від денної норми овочів. Варто їсти їх у першій половині дня або в обід не більше ніж 60 – 120 грамів.