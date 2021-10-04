Соленые огурцы: диетологиня рассказала, стоит ли их есть и какая польза

Закрутки в банках – это неотличимый атрибут осенне-зимнего сезона. Все еще с лета готовят их, чтобы в холодное время насладиться солеными овощами.

Но полезно ли есть такие продукты и как они влияют на здоровье. Об этом рассказала диетологиня Светлана Фус в своем инстаграме.

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Полезно ли есть квашеные овощи



Квашения – это давняя традиция / Фото Unsplash

Традиция хранения в банках капусты, огурцов и многих других продуктов длится уже несколько веков. Бабушки и мамы знали, что такие закрутки могут принести большую пользу, а именно, защитить от простуды. Дело в том, что квашения – это натуральный источник пробиотиков, которые эффективно защищают от возбудителей простуды и укрепляют иммунитет.



Квашеные овощи полезны / Фото Unsplash

Преимущества применения квашеных продуктов также объясняют наличием:

энтеросорбентов, которые способствуют выведению токсинов из организма;

пищевых волокон в овощах, которые позволяют чувствовать себя сытым;

молочной кислоты, которая образуется в процессе квашения и снижает уровень pH, благодаря чему улучшается процесс пищеварения и усвоения питательных веществ в организме.



Эти продукты принесут пользу / Фото Unsplash

Интересно знать Стоит ли отказываться: польза и вред молочных продуктов

Не стоит путать квашеные и маринованные продукты. Вторые считаются более вредными, ведь готовятся с добавлением уксуса и пастеризуются. Также диетологиня не рекомендует употреблять овощи из банки в больших количествах из-за содержания соли. Норма составляет треть от дневной нормы овощей. Стоит есть их в первой половине дня или в обед не более 60 – 120 граммов.