Краще не робити, ніж робити неправильно, – Аніта Луценко показала техніку виконання "вакууму"

Популярна тренерка Аніта Луценко розповіла, що більшість людей, які виконують популярну вправу "вакуум живота", роблять це неправильно. Щоб запобігти неприємним наслідкам, вона запропонувала ознайомитися з покроковою відеоінструкцією.

Вправа, яка прийшла до нас з йоги, стимулює травлення та активізує м'язи живота, які чудово втягуються всередину. Але для бажаного ефекту важливо дотримуватися правил та переходити до "вакууму" поступово, опановуючи "помпу" та інші допоміжні техніки.

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Вакуум живота / Фото інстаграм Аніта Луценко

Як правильно робити вакуум живота – відео з каналу Анита Луценко

Перше, що радить зробити тренерка, – витягнути руки вгору та глибоко вдихнути.

Наступний крок – на видиху витягуємо руки вперед та впираємося на бедра. Важливо, щоб руки залишалися вирівненими.

Продовжуйте глибоко дихати.

Затримайте дихання.

Лише після цього можна пробувати втягувати живіт.

Якщо втягнути живіт не виходить – спробуйте витягнути язик та дотягнутися ним до підборіддя.

Зробіть 3 – 5 рухи животом, втягуючи та розслабляючи його.

Плавно вийдіть з пози.

Вправу найкраще виконувати вранці до сніданку, випивши стакан води.