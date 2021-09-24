Лучше не делать, чем делать неправильно, – Анита Луценко показала технику исполнения "вакуума"

Популярная тренерка Анита Луценко рассказала, что большинство людей, исполняющих популярное упражнение "вакуум живота", делают это неправильно. Чтобы предотвратить неприятные последствия, она предложила ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Упражнение, которое пришло к нам из йоги, стимулирует пищеварение и активизирует мышцы живота, которые прекрасно втягиваются внутрь. Но для желаемого эффекта важно соблюдать правила и переходить к "вакууму" постепенно, осваивая "помпу" и другие вспомогательные техники.

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Вакуум живота / Фото инстаграм Анита Луценко

Как правильно делать вакуум живота – видео с канала Анита Луценко

Первое, что советует сделать тренерка, – вытянуть руки вверх и глубоко вдохнуть.

Следующий шаг – на выдохе вытягиваем руки вперед и упираемся на ноги. Важно, чтобы руки оставались выровнены.

Продолжайте глубоко дышать.

Задержите дыхание.

Только после этого можно пробовать втягивать живот.

Если втянуть живот не получается – попробуйте вытянуть язык и дотянуться им до подбородка.

Сделайте 3 – 5 движений животом, втягивая и расслабляя его.

Плавно выйдите из позы.

Упражнение лучше выполнять утром до завтрака, выпив стакан воды.