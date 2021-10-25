Користь чи шкода: чи безпечні макарони для фігури та здоров'я

Довкола цього продукту існує чимало суперечок. Одні стверджують, що він корисний, а інші не рекомендують його вживати тим, хто намагається схуднути. До Всесвітнього дня макаронів розповідаємо про користь та шкоду локшини.

Паста – це традиційний італійський продукт, який виготовляють з твердих сортів пшениці, води або яєць. Макарони створюють у різних формах та готують в окропі.

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Переваги та недоліки вживання макаронів

Більшість макаронних продуктів сьогодні виготовлять зі звичайної пшениці. Серед найпопулярніших видів пасти:

спагеті;

тортеліні;

равіолі;

перо;

фетучині;

макарони.



Найпопулярніші види макаронів / Фото Unsplash

Рафіновані макаронні вироби

Найчастіше на прилавках магазинів можна побачити саме рафіновані макаронні вироби, які виготовляють з висівок без зародків, чим позбавляють продукт багатьох поживних речовин. Саме тому така паста містить у своєму складі більше калорій, менше клітковини та не дає відчуття ситості. До того ж багато досліджень підтвердили негативний вплив рафінованих вуглеводів на здоров'я: збільшується ризик серцевих захворювань, набору вагу, високого кров'яного тиску, рівня цукру в крові, поганого холестерину, тригліцеридів та резистентності до інсуліну.

Проте паста також може бути корисною, адже принесе організму багато заліза та вітамінів групи B.



Рафінована паста містить багато заліза / Фото Unsplash

Цільнозернова паста

Цей вид макаронів буде куди кориснішим для здоров'я. Вони містять багато:

клітковини;

марганцю;

селену;

міді;

фосфору.

Ця паста має менше калорій, тому безпечніша для тих, хто худне. А більший вміст клітковини подарує тривале відчуття ситості.

У макаронах багато вуглеводів

Серед негативних компонентів у макаронах варто відзначити високий вміст вуглеводів, а саме 37 – 43 грами у склянці макаронів. Вони швидко розщеплюються до глюкози в крові, що призводить до швидкого підвищення цукру. До того ж рафіновані вуглеводи дуже швидко засвоюються, що стає причиною посиленого відчуття голоду.



У макаронах багато вуглеводів / Фото Unsplash

Глютен у макаронах

Глютен – це вид білка, який входить до складу пшениці, ячменю та жита. Більшість людей добре переносять цей компонент і він не викликає у них проблем. Проте тим, хто страждає на целіакію та непереносність глютену, продукти з цим компонентом можуть пошкодити клітини тонкої кишки. Таким людям краще віддавати перевагу спеціальним сортам безглютенової пасти.

Як зробити макарони здоровішими

Макарони можуть бути частиною здорового раціону, якщо їх правильно вживати та готувати. Перш за все, для правильного харчування варто обирати цільнозернові вироби, які містять більше клітковини і менше калорій. Також не менш важливим є те, з чим ви їх готуйте. Додаткових калорій можна набрати "завдяки" соусам на основі вершків і сирів та жирам. Якщо ви слідкуєте за фігурою, обирайте для заправки оливкову олію, свіжі трави та улюблені овочі. Також можете додати страві білка за допомогою риби чи курки, а броколі, болгарський перець або помідори можуть забезпечити поживними речовинами і додатковою клітковиною.



Додайте овочів до макаронів / Фото Unsplash

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