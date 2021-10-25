Польза или вред: безопасны ли макароны для фигуры и здоровья

Вокруг этого продукта существует немало споров. Одни утверждают, что он полезен, а другие не рекомендуют его употреблять тем, кто пытается похудеть. Ко Всемирному дню макарон рассказываем о пользе и вреде лапши.

Паста – это традиционный итальянский продукт, который изготавливают из твердых сортов пшеницы, воды или яиц. Макароны создают в различных формах и готовят в кипятке.

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Преимущества и недостатки употребления макарон

Большинство макаронных продуктов сегодня изготовят из обычной пшеницы. Среди самых популярных видов пасты:

спагетти;

тортеллини;

равиоли;

перо;

фетучини;

макароны.



Самые популярные виды макарон / Фото Unsplash

Рафинированные макаронные изделия

Чаще всего на прилавках магазинов можно увидеть именно рафинированные макаронные изделия, которые изготавливают из отрубей без зародышей, чем лишают продукт многих питательных веществ. Именно поэтому такая паста содержит в своем составе больше калорий, меньше клетчатки и не дает ощущение сытости. К тому же многие исследования подтвердили негативное влияние рафинированных углеводов на здоровье: увеличивается риск сердечных заболеваний, набора веса, высокого кровяного давления, уровня сахара в крови, плохого холестерина, триглицеридов и резистентности к инсулину.

Однако паста также может быть полезной, ведь принесет организму много железа и витаминов группы B.



Рафинированная паста содержит много железа / Фото Unsplash

Цельнозерновая паста

Этот вид макарон будет куда полезнее для здоровья. Они содержат много:

клетчатки;

марганца;

селена;

меди

фосфора.

Эта паста имеет меньше калорий, поэтому безопаснее для тех, кто худеет. А большее содержание клетчатки подарит длительное ощущение сытости.

В макаронах много углеводов

Среди негативных компонентов в макаронах стоит отметить высокое содержание углеводов, а именно 37 – 43 грамма в стакане макарон. Они быстро расщепляются до глюкозы в крови, что приводит к быстрому повышению сахара. К тому же рафинированные углеводы очень быстро усваиваются, что становится причиной усиленного чувства голода.



В макаронах много углеводов / Фото Unsplash

Глютен в макаронах

Глютен – это вид белка, который входит в состав пшеницы, ячменя и жита. Большинство людей хорошо переносят этот компонент и он не вызывает у них проблем. Однако тем, кто страдает целиакией и непереносимость глютена, продукты с этим компонентом могут повредить клетки тонкой кишки. Таким людям лучше отдавать предпочтение специальным сортам безглютеновой пасты.

Как сделать макароны здоровыми

Макароны могут быть частью здорового рациона, если их правильно употреблять и готовить. Прежде всего, для правильного питания следует выбирать цельнозерновые изделия, содержащие больше клетчатки и меньше калорий. Также не менее важно, с чем вы их готовьте. Дополнительных калорий можно набрать "благодаря" соусам на основе сливок и сыров и жирам. Если вы следите за фигурой, выбирайте для заправки оливковое масло, свежие травы и любимые овощи. Также можете добавить блюду белка с помощью рыбы или курицы, а брокколи, болгарский перец или помидоры могут обеспечить питательными веществами и дополнительной клетчаткой.



Добавьте овощей к макаронам / Фото Unsplash

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Делимся небанальными идеями для приготовления пасты: