Коли правильне харчування шкодить: 5 неочевидних фактів

В мережі ви можете знайти чимало дієт чи порад, щодо правильного харчування. Але не всі вони насправді принесуть користь організму.

Аби не наслідувати шкідливі звички, ми вирішили поділитись із вами найпопулярнішими "правилами схуднення", які лише погіршать здоров'я. Правильний раціон повинен приносити не лише користь для фігури, але й для організму.

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Як не варто харчуватись

Без жирів

Багато хто вважає, що жири зайві у раціону, і дотримується харчування без цього складника. Проте жири – дуже важливі макроелементи, які забезпечують почуттям ситості, знижують рівень поганого холестерину та додають поживні речовини. Головне, вміти відрізняти корисні та шкідливі жири. До правильних належить оливкова олія, мигдаль, арахісова олія та авокадо.



Авокадо містить корисні жири / Фото Unsplash

Їжа після тренування

Після тренування в спортзалі чи вдома з'являється бажання щось з'їсти, яке часто переростає у переїдання. Аби запобігти цьому, багато пийте під час і після занять спортом. Ваш голод насправді може бути спрагою. Також не варто сідати за приймання їжі із думкою, що ви спалили багато калорій, і можете дозволити собі все.

Брак вуглеводів



Додайте у раціон корисні вуглеводи / Фото Unsplash

Міф про те, що саме вуглеводи є винуватцями зайвої ваги, дуже популярний. Саме це зумовило появу багатьох низьковуглеводних дієт. Але насправді вуглеводи не завжди шкідливі. Їжа, яку ви споживаєте, має значення. Наприклад, фрукти та молочні продукти містять прості вуглеводи, які дуже відрізняються від печива та тістечок.

Річ у тім, що перероблені солодощі містять рафінований цукор і не мають у складі поживних речовин. До того ж саме вуглеводи забезпечують організм енергією. Тому їх обов'язково варто додати у раціон.

Занадто багато білка

Якщо ви намагаєтесь схуднути, без білка не обійтись. Саме він відповідає за нарощення м'язової маси та спалює калорії у стані спокою. Проте його надмірне вживання буде шкідливим. Білкові дієти можливо ефективні при схудненні, але вони можуть стати поштовхом для появи багатьох захворювань, наприклад, підвищують ризик утворення каменів у нирках, серцевих захворювань та раку товстої кишки.

Для тих, хто регулярно займається спортом, норма білка на кілограм ваги тіла складає 1,2 – 1,7 грама.



Слідкуйте за кількістю спожитого білка / Фото Unsplash

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Жорстке скорочення калорій

Дефіцит калорій не принесе швидких результатів, як багато хто думає. Дослідження, опубліковане в журналі Psychosomatic Medicine, показало, що жорстка низькокалорійна дієта не сприяє зменшенню ваги в довгостроковій перспективі через кортизол – гормон стресу, який активно виробляється під час такого "схуднення".

Він запускає в організмі процес накопичення жирів, особливо в ділянці живота. До того ж під час низькокалорійного харчування сповільнюється метаболізм та є брак енергії. А постійне почуття голоду призведе до "зривів", які зумовлять лише появу ваги, але не схуднення.