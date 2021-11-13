Капуста може бути шкідлива: протипоказання та побічні дії

Капуста однозначно входить до списку найкорисніших продуктів. Її біохімічний склад унікальний, як і корисні властивості.

Проте вживати цей продукт потрібно в міру, аби він приніс вам лише користь. Також існують певні протипоказання, якими не варто зловживати.

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Кому не можна вживати капусту

Алергія

Деякі люди можуть зіткнутись з алергічною реакцією на сімейство капустяних. У такому випадку, броколі, брюссельська, цвітна капуста і навіть звичайна — будуть у списку заборонених продуктів.

Гіпотиріоз

Людям із цим захворюванням варто уникати вживання капусти. Існують дослідження, які доводять негативний вплив капусти на роботу щитоподібної залози: вона може погіршити стан.

Хірургічні процедури та діабет



Відмовтесь від капусти перед операцією / Фото Unsplash

Якщо ви незабаром плануєте хірургічне втручання, рекомендуємо відмовитись за 2 тижні до цього від капусти. Вона впливає на рівень глюкози та перешкоджає контролю цукру в крові. Саме через це капуста також є небезпечною для хворих на діабет.

Хімієтерапія

Щодо вживання капусти під час курсу лікування від раку потрібно проконсультуватись із лікарем. Річ у тім, що цей овоч може призвести до діареї, яка також є побічним ефектом хімієтерапії. Аби не ускладнити симптоми, краще обмежити вживання цього продукту.

Чим грозить переїдання капусти



Вживайте капусту в міру / Фото Unsplash

За умови переїдання цей суперфуд може стати небезпечним. Тому потрібно знати міру, аби не зітнутись із побічними наслідками, про які ми розповідаємо далі.

Метеоризм

Відрижка, дискомфорт у животі та здуття – це симптоми того, що ви з'їли забагато сирої капусти. До метеоризму призводить велика кількість рафінози – неперетравлюваного цукру, який входить до складу.

Пронос

Причиною цього побічного ефекту є клітковина. Її багато у складі зеленої капусти. Нерозчинена клітковина сприяє збільшенню переміщення відходів у травному тракті, що може спричинити симптоми діареї або заблокувати кишківник.

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Згортання крові



Клітковина покращує згортання крові / Фото Unsplash

Ще один корисний елемент, надмірна кількість якого призводить до негативних наслідків, – це вітамін К. Він сприяє згортанню крові. Проте може також перешкоджати лікам, які розріджують кров, якщо цього елементу забагато. Тому дотримуйтесь норми: 2 склянки зеленої капусти на день дадуть бажану кількість вітаміну К.

Дефіцит йоду

Капуста може порушити роботу щитоподібної залози навіть у здорової людини. Її надмірне вживання викликає дефіцит йоду в організмі, що порушує роботу важливого органу.