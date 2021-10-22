Харчування без зривів: як худнути в задоволення

У багатьох правильне харчування викликає страх, бо часто асоціюється з багатьма обмеженнями. Саме вони стають причиною зривів, які призводять до набору ваги.

Проте цього можна уникнути, якщо знати певні секрети. Про них розповідаємо далі у нашому матеріалі.

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Як уникнути зривів

Поки ви під час схуднення мучите себе голодом і почуттям провини через зайві спожиті калорії, інші скидають кілограми без зайвих зусиль. Можна отримувати задоволення від їжі та споживати улюблені страви. Розповідаємо, як це зробити.

Без голоду



Ви не повинні відчувати голод / Фото Unsplash

Ви повинні завжди почуватись ситими. Поділіть денний раціон на таку кількість прийомів їжі, яка буде для вас комфортною. Створіть план харчування, який буде включати 3 основні приймання їжі та 1 – 2 перекуси. Для перших обирайте більші порції до 350 грамів та не забувайте про баланс білків, жирів та вуглеводів. У такий спосіб, якщо ви добре поснідали та пообідали, ввечері ризику зриву не буде.

Не відмовляйтесь від того, що любите



Не відмовляйте собі у смачненькому / Фото Unsplash

Забудьте про заборони під час схуднення. Саме вони стають причиною зривів та зайвих кілограмів. Дозвольте собі з'їсти шматочок торту чи цукерку, якщо дуже хочеться чогось смачненького. Також можете спробувати замінити шкідливі перекуси корисними альтернативами: додайте у раціон горішки, свіжі фрукти, овочі та сухофрукти.

Рух – це життя



Більше рухайтесь / Фото Unsplash

Не обов'язково виснажувати себе тренуваннями. Ви можете просто обирати сходи, замість ліфта, або ж 15-хвилинну прогулянку, замість поїздки в громадському транспорті. Так ви будете витрачати більше енергії та спалювати зайві калорії.

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Тренуйтесь із задоволенням



Оберіть вид спорту, який вам до вподоби / Фото Unsplash

Ніхто не змушує ходити вас у тренажерний зал, якщо силові навантаження вам не до вподоби. Такі "зобов'язання" не додаватимуть вам мотивації. Спробуйте знайти те, що буде вам до вподоби: йога, танці чи бойові мистецтва.