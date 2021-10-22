Питание без срывов: как худеть в удовольствие

Во многих правильное питание вызывает страх, потому что часто ассоциируется со многими ограничениями. Именно они становятся причиной срывов, которые приводят к набору веса.

Однако этого можно избежать, если знать определенные секреты. О них рассказываем дальше в нашем материале.

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Как избежать срывов

Пока вы во время похудения мучаете себя голодом и чувством вины за лишние съеденные калории, другие сбрасывают килограммы без лишних усилий. Можно получать удовольствие от еды и потреблять любимые блюда. Рассказываем, как это сделать.

Без голода



Вы не должны чувствовать голод / Фото Unsplash

Вы должны всегда чувствовать себя сытыми. Разделите дневной рацион на такое количество приемов пищи, которое будет для вас комфортным. Создайте план питания, который будет включать 3 основных приема пищи и 1 – 2 перекуса. Для первых выбирайте большие порции до 350 граммов и не забывайте о балансе белков, жиров и углеводов. Таким образом, если вы хорошо позавтракали и пообедали, вечером риска срыва не будет.

Не отказывайтесь от того, что любите



Не отказывайте себе в вкусненьком / Фото Unsplash

Забудьте о запретах во время похудения. Именно они становятся причиной срывов и лишних килограммов. Позвольте себе съесть кусочек торта или конфету, если очень хочется чего-то вкусненького. Также можете попробовать заменить вредные перекусы полезными альтернативами: добавьте в рацион орехи, свежие фрукты, овощи и сухофрукты.

Движение это жизнь



Больше двигайтесь / Фото Unsplash

Не обязательно изнурять себя тренировками. Вы можете просто выбирать лестницы, вместо лифта, или же 15-минутную прогулку, вместо поездки в общественном транспорте. Так вы будете тратить больше энергии и сжигать лишние калории.

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Тренируйтесь с удовольствием



Выберите вид спорта, который вам нравится / Фото Unsplash

Никто не заставляет ходить вас в тренажерный зал, если силовые нагрузки вам не нравится. Такие "обязательства" не добавлять вам мотивации. Попробуйте найти то, что придется вам по душе: йога, танцы или боевые искусства.