Фальшивий заєць від Світлани Фус: як приготувати корисний м'ясний рулет

22 жовтня 2021 , 13:11
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Джерело:

Інстаграм Світлани Фус

Фальшивий заєць – це оригінальна страва з меленого м'яса, яка потребує особливого приготування. Цю закуску можна подавати як холодною, так і теплою.

У цій страві можна поєднувати різні види м'яса: як курятину, так і свинину. Зіркова дієтологиня Світлана Фус рекомендує використовувати курячі стегна для приготування м'ясного рулету.

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Рецепт фальшивого зайця

Інгредієнти

  • 400 грамів курячих стегенець без кісток;
  • 100 грамів зеленого горошку;
  • 200 грамів цибулі порей⁣⁣;
  • 50 грамів цільнозернового або бородинського хліба;
  • 2 яйця;
  • 60 грамів моркви;
  • 40 грамів оливок без кісточки;
  • 50 грамів картоплі;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль та перець до смаку;
  • 150 грамів броколі.

Спосіб приготування


М'ясний рулет з курячого фаршу / Фото Pinterest 

Крок 1. Додайте олії на пательню, подрібніть цибулю та часник і готуйте до прозорості. До засмажки додайте 2 столові ложки води, остудіть та перетворіть в блендері на пюре.

Крок 2.⁣⁣ Яйця помістіть у каструлю з водою та зваріть круто (8 – 10 хвилин). За цей час підготуйте картоплю. Очистьте та натріть на дрібній терці. Зайву рідину відтисніть та вилийте. ⁣

Крок 3. Додайте до картоплі курячий фарш, пюре із засмажки, сіль та перець. Перемістіть половину філе у подовгасту форму для запікання, а тоді викладіть яйця, горошок, оливки, цибулю, нарізану півкільцями, та моркву. Зверху покрийте все фаршем.

Крок 4. Розігрійте духовку до 200 градусів і готуйте м'ясний рулет протягом 45 хвилин. ⁣⁣⠀

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Текст публікації Світлани Фус:

Для фальшивого зайця (на 2 дні та 2 персони) ⁣⁣необхідно:

  • 400 грамів курячих стегенець без кісток
  • 100 грамів зеленого горошку
  • 200 грамів цибулі порей⁣⁣
  • 50 грамів цільнозернового або бородинського хліба
  • 2 яйця⁣⁣
  • 60 грамів моркви
  • 40 грамів оливок без кісточки
  • 50 грамів картоплі
  • 1 зубчик часнику
  • сіль та перець до смаку
  • 150 грамів броколі

Спосіб приготування:

  • Розігрійте духовку до 200 градусів. Спасеруйте цибулю з часником до прозорості, додавши 2 столові ложки води. Потім остудіть і збийте в блендері в однорідне пюре.⁣⁣ ⠀
  • ⁣⁣Яйця зваріть круто (8 – 10 хвилин). Картоплю натріть на найдрібнішу тертку і вилийте рідину.⁣⁣ ⠀
  • ⁣⁣З'єднайте фарш з цибулею, картоплею, посоліть і поперчіть. Додайте зелений горошок, очищені яйця, моркву, нарізану півкільцями, і оливки.⁣⁣
  • Викладіть в довгасту силіконову форму і запікайте 45 хвилин.⁣⁣ ⠀

Автор: Ірина Бенцак