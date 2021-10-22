Фальшивый заяц от Светланы Фус: как приготовить полезный мясной рулет

22 октября 2021 , 13:11
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Источник:

Инстаграм Светланы Фус

Фальшивый заяц – это оригинальное блюдо из молотого мяса, которое требует особого приготовления. Эту закуску можно подавать как холодной, так и теплой.

В этом блюде можно сочетать различные виды мяса: как курятину, так и свинину. Звездная диетологиня Светлана Фус рекомендует использовать куриные бедра для приготовления мясного рулета.

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Рецепт фальшивого зайца

Ингредиенты

  • 400 граммов куриных окорочков без костей;
  • 100 граммов зеленого горошка;
  • 200 граммов лука порей⁣⁣;
  • 50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба;
  • 2 яйца;
  • 60 граммов моркови;
  • 40 граммов оливок без косточки;
  • 50 граммов картофеля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль и перец по вкусу;
  • 150 граммов брокколи.

Способ приготовления


Мясной рулет из куриного фарша / Фото Pinterest 

Шаг 1. Добавьте масла в сковороду, измельчите лук и чеснок и готовьте до прозрачности. К зажарке добавьте 2 столовые ложки воды, остудите и превратите в блендере в пюре.

Шаг 2.⁣⁣ Яйца поместите в кастрюлю с водой и сварите вкрутую (8 – 10 минут). За это время подготовьте картофель. Очистите и натрите на мелкой терке. Лишнюю жидкость отожмите и вылейте. ⁣

Шаг 3. Добавьте к картофелю куриный фарш, пюре из зажарки, соль и перец. Переместите половину филе в продолговатую форму для запекания, а потом выложите яйца, горошек, оливки, лук, нарезанный полукольцами, и морковь. Сверху покройте все фаршем.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте мясной рулет в течение 45 минут. ⁣⁣⠀

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Текст публикации Светланы Фус:

Для фальшивого зайца (на 2 дня и 2 персоны) ⁣⁣необхидно:

  • 400 граммов куриных окорочков без костей
  • 100 граммов зеленого горошка
  • 200 граммов лука порей⁣⁣
  • 50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба
  • 2 яйця⁣⁣
  • 60 граммов моркови
  • 40 граммов оливок без косточки
  • 50 граммов картофеля
  • 1 зубчик чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • 150 граммов брокколи

Способ приготовления:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов. Спассеруйте лук с чесноком до прозрачности, добавив 2 столовые ложки воды. Затем остудите и взбейте в блендере в однородное пюре.⁣⁣ ⠀
  • ⁣⁣Яйця сварите вкрутую (8 – 10 минут). Картофель натрите на мелкую терку и вылейте жидкость.⁣⁣ ⠀
  • ⁣⁣Соедините фарш с луком, картофелем, посолите и поперчите. Добавьте зеленый горошек, очищенные яйца, морковь, нарезанную полукольцами, и оливки.⁣⁣
  • Выложите в продолговатую силиконовую форму и запекайте 45 минут.⁣⁣ ⠀

Автор: Ірина Бенцак