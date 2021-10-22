Фальшивый заяц от Светланы Фус: как приготовить полезный мясной рулет

Фальшивый заяц – это оригинальное блюдо из молотого мяса, которое требует особого приготовления. Эту закуску можно подавать как холодной, так и теплой.

В этом блюде можно сочетать различные виды мяса: как курятину, так и свинину. Звездная диетологиня Светлана Фус рекомендует использовать куриные бедра для приготовления мясного рулета.

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Рецепт фальшивого зайца

Ингредиенты

400 граммов куриных окорочков без костей;

100 граммов зеленого горошка;

200 граммов лука порей⁣⁣;

50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба;

2 яйца;

60 граммов моркови;

40 граммов оливок без косточки;

50 граммов картофеля;

1 зубчик чеснока;

соль и перец по вкусу;

150 граммов брокколи.

Способ приготовления



Мясной рулет из куриного фарша / Фото Pinterest

Шаг 1. Добавьте масла в сковороду, измельчите лук и чеснок и готовьте до прозрачности. К зажарке добавьте 2 столовые ложки воды, остудите и превратите в блендере в пюре.

Шаг 2.⁣⁣ Яйца поместите в кастрюлю с водой и сварите вкрутую (8 – 10 минут). За это время подготовьте картофель. Очистите и натрите на мелкой терке. Лишнюю жидкость отожмите и вылейте. ⁣

Шаг 3. Добавьте к картофелю куриный фарш, пюре из зажарки, соль и перец. Переместите половину филе в продолговатую форму для запекания, а потом выложите яйца, горошек, оливки, лук, нарезанный полукольцами, и морковь. Сверху покройте все фаршем.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте мясной рулет в течение 45 минут. ⁣⁣⠀

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Текст публикации Светланы Фус:

Для фальшивого зайца (на 2 дня и 2 персоны) ⁣⁣необхидно:

400 граммов куриных окорочков без костей

100 граммов зеленого горошка

200 граммов лука порей⁣⁣

50 граммов цельнозернового или бородинского хлеба

2 яйця⁣⁣

60 граммов моркови

40 граммов оливок без косточки

50 граммов картофеля

1 зубчик чеснока

соль и перец по вкусу

150 граммов брокколи

Способ приготовления: