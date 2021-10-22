Домашні тренування: як почати займатися спортом, якщо вдома базового немає інвентарю

Чимало людей зіткнулися з проблемами, пов'язаними зі зміною звичного способу життя. Через відсутність навантаження, страх займатися у спортзалі та відмову від щоденних прогулянок на роботу, стан тіла став стрімко погіршуватися.

Звичайно, можна не втратити форму, займаючися з дому, проте багатьох турбує питання, як себе змусити зробити, хоча б кілька присідань, не говорячи про повноцінну фізкультуру. Розповідаємо, як перебороти себе!

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Найголовніше в цей момент – грамотно підійти до "нового" способу життя і дотримуватися кількох рекомендацій.

Ціль спорту дома

Залучайте до занять членів сім'ї / Фото Unsplash

Дуже важливо займатися активністю, яка змушує нашу кров текти швидше. Для цього підійде будь-яке навантаження, під час виконання якого ми спітніємо. В цей момент кисень доставлятиметься в органи та клітини швидше, що допоможе позбутися відчуття набряклості.

У побуті цього можна досягнути прогулянками, пробіжками по сходовій клітці у повільному темпі та прибиранням квартири.

Як бути, якщо вдома немає навіть гантелей

Увесь спортивний інвентар можна знайти в інтернеті / Фото Unsplash

Якщо гантелей немає, у вас завжди є власне тіло – можна займатися з власною вагою. Багато хто використовує пляшки з водою, засоби для миття підлоги або пляшки із рідкими засобами для прання. Ви можете ввімкнути фантазію на повну, якщо у вас є бажання займатися.

Що робити тим, хто не любить спорт

Будьмо чесними, більшість з нас все ж відкладає заняття не через відсутність тренера чи інвентарю, а саме через брак внутрішньої мотивації. Якщо ви зіткнулися з прокрастинацією, яка змушує пересунути заплановане заняття на невизначений термін, швидше за все, ви поки ще не знайшли свій вид активності.

Якщо вам стає нудно від одноманітних вправ, спробуйте танці – вони зараз будуть особливо корисними. Крім того, звернувшися до інтернету, можна знайти заняття з пілатесу, йоги та інших активностей, які не викликатимуть супротиву.

Якщо вам важко налаштуватися на спорт, спробуйте медитацію перед заняттям. Так ви знизите тривогу та стабілізуєте гормональну систему.