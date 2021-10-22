Домашние тренировки: как начать заниматься спортом, если дома нет базового инвентаря

Многие столкнулись с проблемами, связанными с изменением привычного образа жизни. Из-за отсутствия нагрузки, страха заниматься в спортзале и отказа от ежедневных прогулок на работу, состояние тела стало стремительно ухудшаться.

Конечно, можно не потерять форму, занимаясь из дома, однако многих беспокоит вопрос, как заставить себя сделать хотя бы несколько приседаний, не говоря о полноценной физкультуру. Рассказываем, как преодолеть себя!

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Самое главное в этот момент - грамотно подойти к "новому" образа жизни и придерживаться нескольких рекомендаций.

Цель спорта дома

Привлекайте к занятиям членов семьи / Фото Unsplash

Очень важно заниматься активностью, которая заставляет нашу кровь течь быстрее. Для этого подойдет любая нагрузка, при выполнении которого мы потеем. В этот момент кислород доставляться в органы и клетки быстрее, что поможет избавиться от ощущения отечности.

В быту этого можно достичь прогулками, пробежками по лестничной клетке в медленном темпе и уборкой квартиры.

Как быть, если дома нет даже гантелей

Весь спортивный инвентарь можно найти в интернете / Фото Unsplash

Если гантелей нет, у вас всегда есть собственное тело – можно заниматься с собственным весом. Многие используют бутылки с водой, средства для мытья пола или бутылки с жидкими средствами для стирки. Вы можете включить фантазию на полную, если у вас есть желание заниматься.

Что делать тем, кто не любит спорт

Будем честными, большинство из нас все же откладывает занятие не из-за отсутствия тренера или инвентаря, а именно из-за нехватки внутренней мотивации. Если вы столкнулись с прокрастинацией, которая заставляет передвинуть запланированное занятие на неопределенный срок, скорее всего, вы пока еще не нашли свой вид активности.

Если вам становится скучно от однообразных упражнений, попробуйте танцы – они сейчас будут особенно полезными. Кроме того, обратившись к интернету, можно найти занятия по пилатесу, йоге и других активностям, которые не будут вызывать сопротивления.

Если вам трудно настроиться на спорт, попробуйте медитацию перед занятием. Так вы снизите тревогу и стабилизируете гормональную систему.