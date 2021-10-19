Дивні поєднання продуктів, які вам сподобаються та допоможуть схуднути

Щоденний раціон можна зробити дуже цікавим та корисним за допомогою оригінальних поєднань продуктів. Так ви зможете віднайти нові улюблені смаки.

Існує чимало дієт та програм для схуднення, які обіцяють вам чудові та швидкі результати. Проте ви можете прийти у форму без виснажливих дієт та тренажерного залу, лише поєднавши деякі продукти.

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Оригінальні поєднання продуктів, які допоможуть схуднути

Лимон і кава



Додайте лимон у каву / Фото Unsplash

Таке нетрадиційне поєднання стало популярним у соцмережах. Користувачі випробують новий смак, який допомагає схуднути. Певні дослідження показують, що кофеїн сприяє пришвидшенню метаболізму. Тож ви зможете навіть у стані спокою спалювати більше калорій. Дієтологи вважають, що лимон в каві може зменшити апетит. До того ж це чудове джерело вітаміну С, флавоноїдів та потужних антиоксидантів.

Банани та шпинат



Банан і шпинат – чудове поєднання / Фото Unsplash

Цей нетрадиційний мікс можна втілити під час приготування смузі або салату. Банани пом'якшать гіркий смак шпинату. Таке поєднання також не буде калорійним, адже з однієї чашки шпинату і половини великого банана ви отримаєте лише 68 калорій, але 17 грамів вуглеводів, натуральний цукор і крохмаль, потрібний для енергії.

Йогурт і кориця



Йогурт та кориця – це смачно і корисно / Фото Unsplash

На перший погляд, це поєднання може здаватись дивним. Кориця дуже корисна спеція для тих, хто намагається схуднути, адже стабілізує рівень цукру в крові та інсулін. Своєю чергою йогурт – це дієтичний продукт, який часто рекомендують додавати у раціон. Тож таке поєднання лише сприятиме зменшенню жирових відкладень, покращить чутливість до інсуліну і попередить передчасне старіння.

Яблука і кавуни



Вживайте яблука і кавун / Фото Unsplash

Водний баланс є не менш важливим під час схуднення. Кавуни та яблука багаті водою, тому допоможуть його підтримувати. Низький рівень гідратації призводить до проблем з кров'яним тиском, прискореного серцебиття та дисбалансу електролітів. Безумовно багато фруктів принесуть користь організму, проте поєднання саме цих двох видів буде особливо правильним рішенням. Кавун покращить ліпідний профіль та знижує накопичення жиру, а яблука сприяють зменшенню вісцерального жиру в організмі.

Квасоля і кукурудза



Кукурудзу корисно їсти з квасолею / Фото Unsplash

Квасоля і кукурудза покращать здоров'я та допоможуть позбутись зайвих кіло. Кукурудза – завдяки вмісту крохмалю, тобто вуглеводів, які допомагають уповільнити травлення, а квасоля – багата клітковиною. Якщо до цього міксу ви й додасте перець, який прискорить обмін речовин, то зробите його ще кориснішим.

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Мигдаль і гранат



Мигдаль поєднуйте з гранатом / Фото Unsplash

Горіхи – це найкраще джерело корисних вітамінів та антиоксидантів. Перевагою вживання білка є вміст білків, які допоможуть вам почуватись довго ситим та вбережуть від переїдання. Гранат лише доповнить цей корисний тандем, адже він блокує тригліцериди – тип жиру, який потрапляє в кров, і збільшує ризик серцевих захворювань.