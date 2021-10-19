Странные сочетания продуктов, которые вам понравятся и помогут похудеть

Ежедневный рацион можно сделать очень интересным и полезным с помощью оригинальных сочетаний продуктов. Так вы сможете найти новые любимые вкусы.

Существует немало диет и программ для похудения, которые обещают вам замечательные и быстрые результаты. Однако вы можете прийти в форму без изнурительных диет и тренажерного зала, только совместив некоторые продукты.

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Оригинальные сочетания продуктов, которые помогут похудеть

Лимон и кофе



Добавьте лимон в кофе / Фото Unsplash

Такое нетрадиционное сочетание стало популярным в соцсетях. Пользователи испытывают новый вкус, который помогает похудеть. Определенные исследования показывают, что кофеин способствует ускорению метаболизма. Поэтому вы сможете даже в состоянии покоя сжигать больше калорий. Диетологи считают, что лимон в кофе может уменьшить аппетит. К тому же это отличный источник витамина С, флавоноидов и мощных антиоксидантов.

Бананы и шпинат



Банан и шпинат – отличное сочетание / Фото Unsplash

Этот нетрадиционный микс можно воплотить во время приготовления смузи или салата. Бананы смягчат горький вкус шпината. Такое сочетание тоже не будет калорийным, ведь из одной чашки шпината и половины большого банана вы получите только 68 калорий, но 17 граммов углеводов, натуральный сахар и крахмал, необходимый для энергии.

Йогурт и корица



Йогурт и корица – это вкусно и полезно / Фото Unsplash

На первый взгляд, это сочетание может показаться странным. Корица очень полезна специя для тех, кто пытается похудеть, ведь стабилизирует уровень сахара в крови и инсулин. В свою очередь йогурт – это диетический продукт, который часто рекомендуют добавлять в рацион. Поэтому такое сочетание будет только способствовать уменьшению жировых отложений, улучшит чувствительность к инсулину и предупредит преждевременное старение.

Яблоки и арбузы



Употребляйте яблоки и арбуз / Фото Unsplash

Водный баланс не менее важный во время похудения. Арбузы и яблоки богаты водой, поэтому помогут его поддерживать. Низкий уровень гидратации приводит к проблемам с кровяным давлением, учащенного сердцебиения и дисбаланса электролитов. Безусловно много фруктов принесут пользу организму, однако сочетание именно этих двух видов будет особенно правильным решением. Арбуз улучшит липидный профиль и снизит накопления жира, а яблоки способствуют уменьшению висцерального жира в организме.

Фасоль и кукуруза



Кукурузу полезно есть с фасолью / Фото Unsplash

Фасоль и кукуруза улучшат здоровье и помогут избавиться от лишних кило. Кукуруза – благодаря содержанию крахмала, то есть углеводов, которые помогают замедлить пищеварение, а фасоль – богатая клетчаткой. Если к этому миксу вы и добавите перец, который ускорит обмен веществ, то сделаете его еще более полезным.

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Миндаль и гранат



Миндаль сочетайте с гранатом / Фото Unsplash

Орехи – это лучший источник полезных витаминов и антиоксидантов. Преимуществом применения белка является содержание белков, которые помогут вам чувствовать себя долго сытым и уберегут от переедания. Гранат только дополнит этот полезный тандем, ведь он блокирует триглицериды – тип жира, который попадает в кровь и увеличивает риск сердечных заболеваний.