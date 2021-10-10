Чому виникають аутоімунні захворювання: причина в стресі
Джерело:Інстаграм Катерини Григор'євої
Якщо ви тривалий час відчуваєте симптоми застуди та почуваєтесь втомленими – не варто нехтувати цими ознаками. Причина може бути в аутоімунних захворюваннях.
Вони виникають, коли імунна система під впливом різноманітних тригерів починає атакувати тканини власного організму. До таких негативних факторів впливу належить вірус Епштейна-Барр.
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Чим небезпечний вірус Епштейна-Барр
Вірус Епштейна-Барр передається повітрям шляхом через слину. Серед найбільш уразливих категорій: діти до 10 років, вагітні та хворі на ВІЛ-інфекцію. Після потрапляння в організм, вірус не дає про себе знати: у такому неактивному стані він перебуває завдяки захисту Т-імунних клітин. Щоправда, з віком вони зменшуються, тому організм стає вразливим, тоді ж з'являються більш виразні симптоми.
Біль у горлі може бути симптомом небезпечного вірусу / Фото Unsplash
Ознаки вірусу Епштейна-Барр:
- біль у горлі;
- висока температура;
- збільшені лімфовузли;
- можливі висипання на шкірі;
- відчуття сильної втоми.
Також на кількість Т-клітин, які захищають імунну систему, негативно впливає дефіцит вітаміну D та генетична схильність. До того ж у жінок з віком імунні клітини зменшуються швидше, через надмірну тривожність.
Стрес, погане харчування, токсини та гормональний збій лише допоможуть вірусу швидше та ефективніше уражати органи. У дорослому віці хвороба Епштейна-Барр може призвести до інфекційного мононуклеозу, який викликає багато патологій, зокрема негативно впливає на нервову систему та органи кровотворення.
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Діагностика
Не зволікайте з візитом до лікаря / Фото Unsplash
Якщо вас турбує постійний біль у горлі, який не зникає протягом 2 – 3 тижнів, або є хронічні захворювання лор органів, варто здати аналіз крові. При виявленні запалення, рекомендуємо звернути до лора або імунолога.