Чому виникає біль у колінах під час фізичних навантажень: поширені причини

Біль у задній частині коліна може бути сигналом багатьох захворювань. Дуже важливо вчасно його виявити та визначити характер.

Якщо під час фізичних навантажень вас турбує біль у колінах, будьте пильними. Здорово 24 розповідає про захворювання, які можуть мати таку симптоматику, та як їх лікувати.

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Причини болю в колінах

Тендиніт підколінного сухожилля

Симптоми: Якщо під час навантаження ви відчули раптовий біль, схожий на защемлення, який минає через кілька хвилин, – це може бути ознакою тендиніту в сухожиллях. Зазвичай з цією проблемою стикають люди, які займаються бігом. Це відбувається через неправильну техніку, коли все навантаження падає на підколінні сухожилля. Часто причиною цього є також слабкі м'язи сідниць.

Лікування: Якщо ви стикнулись з таким болем, рекомендуємо звернутись до спеціаліста. Він допоможе визначити, які м'язи не працюють належним чином, та підкаже правильну техніку бігу. Можете також спробувати зробити лікувальні вправи вдома. Одну з таких пропонує доктор філософії Мішель Олсон.

Ляжте на спину, зігніть коліна та зафіксуйте навколо еспандер. Розводьте ноги, створюючи тиск. Зробіть 3 підходи по 25 повторень.



Спробуйте зробити спеціальні вправи / Фото Pexels

Кіста Бейкера

Симптоми: Біль у задній частині коліна з'являється при згинанні та розгинанні ноги? Тоді це може бути кіста Бейкера. Коліно також може набрякати та турбувати під час нахилів. Якщо ви полюбляєте пробіжки на великі дистанції, то можете стикнутись із цим захворюванням. Воно виникає через тертя хрящів у коліні, навколо яких з'являється подразнення.

Лікування: Найкращий спосіб позбутися болю під час згинання та випрямлення ноги – зробити ін'єкцію або провести аспірацію – це допоможе вивести зайву рідину. Також лікування може відрізнятись, зважаючи на особливості м'язів.



Люди, які займаються бігом, можуть стикатись із кістою Бейкера / Фото Pexels

Рваний меніск

Симптоми: Якщо ви різко впали чи підвернули ногу в області коліна, і після цього з'явився характерний біль – будьте обачні. Це може бути ознакою розриву меніска – хряща, який розташований між верхньою та нижньою кістками і має форму підкови. Він утримує коліно, але має здатність зношуватись з віком. Симптомом невеликого розриву є набряк, який буде турбувати протягом 2 – 3 тижнів та викликати біль у коліні при згинанні. У складніших випадках ви можете відчувати втрату рівноваги під час ходьби.

Лікування: Визначити складність травми допоможе МРТ. Тимчасова відмова від фізичних навантажень полегшить біль, але з часом він може знову вас турбувати. Лікарі рекомендують пройти курс фізіотерапії та робити вправи для зміцнення колінного суглоба і стегна. Проте, якщо біль і набряк у коліні тривалий та сильний, найкращий спосіб забути про нього назавжди – операція з видалення та відновлення пошкодженого хряща.

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Тендиніт гастрокнемії



Тендиніт гастрокнемії є причиною болю у коліні / Фото Pexels

Симптоми: Гастрокнеміус – литковий м'яз, який розташований над колінним суглобом. Біль у ньому може бути викликаний сухожиллями, які напружуються при розгинанні коліна із пальцями ноги спрямованими вгору. З такою проблемою частіше стикаються велосипедисти через незручний транспорт: якщо сидіння для велосипеда розташоване занадто високо або далеко. Тоді функцію сідниць виконують литки, що перенавантажує м'яз.

Лікування: Для того, що зменшити біль, дайте м'язам відпочити. Можете також одягати спеціальні стискальні пов'язки під час фізичних навантажень.