Чому не вдається схуднути: дієтологи назвали 5 поширених помилок

Якщо ви обмежуєте себе в їжі, регулярно відвідуєте спортзал, але все одно не бачите змін на вагах, ймовірно, причина в тому, що ви допускаєте одну із цих помилок. Ознайомтеся з ними, щоб пришвидшити процес схуднення.

Як стверджують дієтологи, кожна третя людина, яка намагається скинути зайву вагу, надмірно займається спортом. Тоді як кожен п'ятий не знає справжньої калорійності продуктів.

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1. Не знати скільки та що ви з'їли

Чому важливо рахувати калорії / Фото Pexels

Підрахунок білків, жирів та вуглеводів – такий же важливий, як і зменшення цукрів та випічки в раціоні. Якщо ви нехтуєте цим кроком і просто купуєте їжу на етикетці якої вказано "низькокалорійний продукт", то ризикуєте перевищити норму одного компонента та недоотримати інший.

2. Ви різко переходите з нездорової їжі на правильне харчування

Якщо ви різко зміните раціон, то будьте готові, що вас організм відреагує на це негативно. Дієтологи зазначають, що будь-які непослідовні дії можуть спровокувати стрес, внаслідок чого ви не просто не схуднете, а ще й наберете зайві кілограми. Звичка харчуватися правильно вироблялася роками, тому не намагайтеся змінити усе за один день.

3. Ви збільшуєте кількість навантажень

Ще одна помилка, якої припускався кожен, хто намагався схуднути. Ви можете нескінченно збільшувати навантаження, проте без зміни раціону – все марно. Хороший результат, діляться дієтологи, можливий лише при комплексному підході.

4. Ви віднімаєте у себе задоволення в їжі, але не пропонуєте нічого на заміну

Не зациклюйтеся на їжі / Фото Pexels

Якщо ви звикли заїдати стрес, а потім в один день забрали у себе цю опцію, приготуйтеся, що вже за кілька днів вас потягне до тортиків та бургерів. Тому, перш ніж повністю обмежувати себе в їжі, спробуйте заповнити чимось вільний час.

5. Ви не контролюєте свій психоемоційний стан

Якщо ви відчуваєте психоемоційні проблеми або неприємності на роботі, то не варто випробовувати свою силу волі і додавати ще й обмеження в будь-який їжі. Дієтологи сходяться на думці, що краще з'їсти один невеликий шматочок тістечка після перенесеного стресу, ніж стримуватися і розвивати в собі нездорову тягу до їжі.