Почему не удается похудеть: диетологи назвали 5 распространенных ошибок

Если вы ограничиваете себя в еде, регулярно посещаете спортзал, но все равно не видите изменений на весах, вероятно, причина в том, что вы допускаете одну из этих ошибок. Ознакомьтесь с ними, чтобы ускорить процесс похудения.

Как утверждают диетологи, каждый третий человек, который пытается сбросить лишний вес, чрезмерно занимается спортом. Тогда как каждый пятый не знает настоящей калорийности продуктов.

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1. Не знать сколько и что вы съели

Почему важно считать калории / Фото Pexels

Подсчет белков, жиров и углеводов – такой же важный, как и уменьшение сахара и выпечки в рационе. Если вы пренебрегаете этим шагом и просто покупаете еду на этикетке которой указано "низкокалорийный продукт", то рискуете превысить норму одного компонента и недополучить другое.

2. Вы резко переходите с нездоровой пищи на правильное питание

Если вы резко меняете рацион, приготовьтесь, что вас организм отреагирует на это негативно. Диетологи отмечают, что любые непоследовательные действия могут спровоцировать стресс, в результате чего вы не просто не похудеете, но и наберете лишние килограммы. Привычка питаться правильно вырабатывается годами, поэтому не пытайтесь изменить все за один день.

3. Вы увеличиваете количество нагрузок

Еще одна ошибка, которую допускал каждый, кто пытался похудеть. Вы можете бесконечно увеличивать нагрузку, но без изменения рациона – все напрасно. Хороший результат, делятся диетологи, возможен только при комплексном подходе.

4. Вы отнимаете у себя удовольствие в еде, но не предлагаете ничего взамен

Не зацикливайтесь на еде / Фото Pexels

Если вы привыкли заедать стресс, а потом в один день забрали эту опцию, приготовьтесь, что уже через несколько дней вас потянет к тортикам и бургерам. Поэтому, прежде чем полностью ограничивать себя в еде, попробуйте заполнить чем-то свободное время.

5. Вы не контролируете свое психоэмоциональное состояние

Если вы чувствуете психоэмоциональные проблемы или неприятности на работе, то не стоит испытывать свою силу воли и добавлять еще и ограничения в любой пищи. Диетологи сходятся во мнении, что лучше съесть один небольшой кусочек пирожного после перенесенного стресса, чем сдерживаться и развивать в себе нездоровую тягу к еде.