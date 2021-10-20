В чому користь натурального апельсинового соку: результати нового дослідження

Нещодавно вчені з Університету Тафтса і Університету Джорджа Мейсона вирішили дізнатися, що дає нашому організму апельсиновий сік. Експерти проаналізували результати понад 20 досліджень, в яких брали участь сотні дорослих людей.

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Частина з них була повністю здорова, в інших – діагностували захворювання серця та діабет 2-го типу – стани, спровоковані хронічним запаленням.

Вчені розглянули 6 біомаркерів, які пов'язують із запаленням і окислювальним стресом в організмі та вивчили зв'язок між вживанням апельсинового соку і факторами запалення у дорослих людей.

Натуральний апельсиновий сік допомагає боротися зі окислювальним стресом / Фото Pexels

Виявилося, що свіжий сік дійсно знижує поширений маркер запалення. Важливо, що це діє як на здорових, так і на людей, які мають хронічні захворювання в анамнезі. Крім того, йдеться у висновках, апельсиновий напій також може знижувати 2 інших біомаркери, які впливають на запальний і окислювальний стрес.

Важливо розуміти, що мова в дослідженні йде про натуральний апельсиновий сік – напій без цукру та підсилювачів смаку. Вчені припускають, що на покращення стану здоров'я позитивно впливають аскорбінова кислота і флавоноїди, які входять до складу соку.

Також вчені зазначають, що користь приносить гесперидин – флаваноновий глікозид, який міститься у цитрусових. Фахівці додали, що дослідження вимагає продовження, але вже можна сказати, що дані вказують на позитивний ефект апельсинового соку.