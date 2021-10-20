В чем польза натурального апельсинового сока: результаты нового исследования
Источник:Academic
Натуральный апельсиновый сок полезен для здоровья. Ученые пришли к выводу, что он может понижать риск воспалений и бороться со стрессом.
Недавно ученые из Университета Тафтса и Университета Джорджа Мейсона решили узнать, что дает нашему организму апельсиновый сок. Эксперты проанализировали результаты более 20 исследований, в которых участвовали сотни взрослых людей.
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Часть из них была полностью здорова, у других – диагностировали заболевание сердца и диабет 2-го типа – состояний, спровоцированных хроническим воспалением.
Ученые рассмотрели 6 биомаркеров, которые связывают с воспалением и окислительным стрессом в организме и изучили связь между употреблением апельсинового сока и факторами воспаления у взрослых людей.
Оказалось, что свежий сок действительно снижает распространенный маркер воспаления. И важно, что это действует как на здоровых, так и на людей, которые имеют хронические заболевания в анамнезе. Кроме того, говорится в выводах, апельсиновый напиток также может снижать 2 других биомаркера, которые влияют на воспалительный и окислительный стресс.
Важно понимать, что речь в исследовании идет о натуральном апельсиновом соке – напитке без сахара и усилителей вкуса. Ученые предполагают, что на улучшение состояния здоровья положительно влияют аскорбиновая кислота и флавоноиды, которые входят в состав сока.
Также ученые отмечают, что пользу приносит гесперидин — гликозид флавонона, содержащийся в цитрусовых. Специалисты добавили, что исследование требует продолжения, но уже можно сказать, что данные указывают на положительный эффект апельсинового сока.