Часник: не лише бореться з мікробами, а й запобігає серцевому нападу

Часник городній – одна з найдавніших рослин у світі, яка культивується людиною. Невибагливий овоч-багаторічник належить до підродини цибулевих, іншими представниками якого є цибуля-порей, шніт-цибуля, зелена цибуля і цибуля-шалот, що, так само як і їхній "родич"– часник, вирізняються різким ароматом та смаком.

В їжу вживають цибулину цієї рослини, яка складається з 8 – 20 зубчиків. Зубчики мають форму краплини і загорнуті у білу шкірку, схожу на пергамент.

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Часник містить безліч корисних речовин, які позитивно впливають на здоров’я. Впродовж багатьох століть цей овоч використовувався як ліки, особливо під час епідемій холери і туберкульозу, а також у роки Першої світової війни, коли його використовували як антисептик (наносили на рани, щоб очистити їх і пришвидшити загоєння), а також для лікування дизентерії, причиною якої була антисанітарія, що царювала в окопах.

Більше про корисні властивості часника – читайте у нашому матеріалі.

Часник – "клондайк" вітамінів і мінералів

Ця рослина є чудовим джерелом вітаміну В6 (піридоксину), а ще – містить марганець, селен і вітамін С. Крім того, до складу часнику входять вітаміни A, B1, B2, B12, D та E, а також мінерали, зокрема фосфор, кальцій, калій, залізо і мідь.

Вважається, що часник завдячує своїм лікувальним властивостям активній речовині. Власна, саме ця сірковмісна сполука і надає часнику характерного різкого запаху та смаку.

Часник високо поживний, але водночас – низькокалорійний.

100-грамова порція часнику забезпечить організм:

98 калоріями;

7,9 грамами білка;

0,6 грамами жиру;

16,3 грамами вуглеводів;

5,5 грамами клітковини.

В одному зубчику міститься:

4 калорії;

0,2 грама білка

1 грам вуглеводів.

До складу часнику входять сполуки сірки

: Якщо любите їсти сирий часник, але вам не до вподоби його специфічний післясмак, спробуйте пожувати зелень петрушки – вона освіжить дихання.

Рослина поглинає сульфат із ґрунту і зберігає його у молекулах. Під час приготування і споживання часнику, ці молекули розпадаються на близько півсотні різних сполук, які взаємодіють з іншими певними молекулами в організмі, викликаючи сильний біологічний ефект. Наразі тривають наукові дослідження цих сполук, однак як вважають науковці, саме вони відповідають за корисні властивості часнику.

Знижує ризик виникнення серцевого нападу

Сучасні дослідження демонструють, що часник має потенціал зменшувати ризик розвитку серцевих захворювань, що відбувається внаслідок зниження рівня холестерину в організмі. Кілька досліджень також доводять, що цей овоч сприяє тому, що тромбоцити (клітини, які беруть участь у згортанні крові) менше злипаються між собою і, відповідно, менше прилипають до стінок артерій, тобто ця рослина діє як антикоагулянт.

Часник діє як антикоагулянт / Фото Unsplash

Крім того, харчові добавки, до складу яких входить часник, допомагають знизити показники артеріального тиску у людей, які страждають на гіпертонію. Часник містить багато активних молекул сірки, які, як було доведено, викликають розслаблення судин, що своєю чергою призводить до зниження артеріального тиску.

Запобігає онкологічним захворюванням

Сьогодні вчені активно досліджують сірчисті сполуки, які містяться у часнику, намагаючись з'ясувати, чи й справді вони здатні інгібувати ракові клітини та блокувати ріст пухлини (а відбувається це, як припускають дослідники, внаслідок уповільнення реплікації ДНК і збільшення стресу ендоплазматичного ретикулуму).

Огляд існуючих досліджень, проведений китайськими науковцями, показав, що регулярне споживання часнику та інших рослин роду цибуля (Аllium) сприяє зниженню ризику розвитку кількох видів раку, у тому числі раку шлунка, горла, простати та товстої кишки. Найбільш обнадійливий результат вчені отримали у випадку раку шлунка.

Володіє протимікробними та протигрибковими властивостями

Часник здавна використовували як ефективний засіб у боротьбі з вірусами, бактеріями і грибами. Під час Другої світової війни часник називали "російським пеніциліном", оскільки, після вичерпання запасів антибіотиків, уряд СРСР повернувся до давнього методу лікування солдатів.

Антибактеріальні властивості цього овоча забезпечує сполука аліцин.

Ви можете зменшити шкірні реакції у відповідь на укуси комах, застосувавши часникову олію або подрібнений зубчик сирого часнику.

Підтримує імунітет

Недавні, зокрема сальмонелою, кишковою та синьогнійною паличкою, золотистим стафілококом і хелікобактером пилорі.

Часник володіє чудовими противірусними властивостями та може допомогти у боротьбі з інфекційними хворобами, зокрема ГРВІ. За даними ряду досліджень, екстракт часнику допомагає організму приборкати віруси грипу A і B, риновіруси, віруси простого герпесу, віруси, які викликають пневмонії та ротавіруси.

Часник – потужний антиоксидант

Ця рослина містить речовинами, які допомагають захистити наші клітини від окисних пошкоджень, спричинених вільними радикалами (молекули, які утворюються у результаті травлення їжі або коли наш організм піддається впливу тютюнового диму чи випромінювання).

Виявляє протизапальний ефект

Окислювальні пошкодження пов'язують з такими захворюваннями, як хвороби серця, рак, артрит та інсульт. А ще вони пришвидшують процеси старіння. Як було доведено у ході досліджень, екстракт часнику, навпаки,, омолоджуючи у такий спосіб організм.

Хоча запалення саме по собі відіграє важливу роль у загоєнні і відновленні організму, хронічне запалення підвищує ризик виникнення низки серйозних захворювань, у тому числі певних видів раку, ревматоїдного артриту, діабету і хвороб судин та серця.

Часник володіє протизапальними властивостями / Фото Unsplash



Відомо, що екстракти часнику і його сполуки володіють протизапальними властивостями. Зокрема вчені припускають, що потужна антиоксидантна активність і зумовлює його протизапальну активність. Також існують дані, які підтверджують, що екстракти часнику можуть безпосередньо перешкоджати утворенню сполук, які беруть участь у запальних процесах.

Допомагає запобігти хворобі Альцгеймера та деменції

Часник не тільки поліпшує когнітивне здоров’я людей похилого віку, а й може зменшити ризик виникнення поширених захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера і деменція.

Знижує рівень цукру у крові

Дослідження на гризунах, яке провели науковці з Університету Луїсвілля, показали, що сполука сірки під назвою алілсульфід, яка міститься у часнику, може протидіяти віковим змінам у кишкових бактеріях, які пов'язують з проблемами пам'яті. Тривале споживання часнику сприяє покращенню функції пам’яті, впливаючи на рівень нейромедіатора серотоніну.

Часник володіє протидіабетичними властивостями, тобто допомагає людині, яка страждає на діабет, контролювати рівень цукру (глюкози) у крові. Це пов’язано з його впливом на інсулін – гормон, що виробляється у підшлунковій залозі, щоб організм міг отримати енергію з глюкози.

Піклується про здоров’я кишківника

Науково, посилюючи секрецію інсуліну з підшлункової залози та підвищуючи чутливість клітин до цього гормону.

Завдяки своїм антибактеріальним і пребіотичним властивостям цей овоч здатен покращити здоров’я кишківника.

Пребіотик – це тип неперетравленої клітковини, яка живить здорові бактерії у кишечнику. Часник містить інулін та фруктоолігосахариди, які сприяють росту корисних біфідобактерій, одночасно перешкоджаючи росту хвороботворних бактерій.

Вчені стверджують, що часник здатний "диференціювати" корисну мікрофлору кишечника і потенційно шкідливі ентеробактерії.

Зміцнює кістки у жінок

Дослідження на гризунах показали, що часник може мінімізувати втрату кісткової маси шляхом підвищення рівня естрогену. А за даними дослідження жінок у період менопаузи, проведене науковцями з Університету медичних наук Шахіда Садогі, прийом сухого екстракту часнику значно зменшує дефіцит естрогену в їхньому організмі.

Застереження і можливі побічні ефекти споживання часнику

Згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, споживання часнику, цибулі, цибулі-порей, шніт-цибулі та цибулі-шалот допомагає захистити організм від остеоартрозу кульшового суглоба.

Крім характерного запаху з рота, споживання часнику у помірних кількостях є, як правило, безпечним. Однак деяким людям все ж слід виявляти більшу обачність, особливо у випадку прийому біологічних добавок із вмістом часнику, оскільки вони можуть взаємодіяти з певними лікарськими засобами, наприклад із препаратами для розрідження крові.

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Крім того, слід уникати прийому добавок часнику за два тижні до хірургічної операції. Це пов’язано з тим, що у великій кількості часник може перешкоджати згортанню крові і, відповідно, підвищувати ризик кровотечі. Тож перед тим, як приймати біологічні добавки часнику, обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Часник рідко провокує алергічну реакцію.

Рекомендована щоденна кількість споживання часнику – від половини до цілого зубчика (так в організм надійде приблизно 3000 – 6000 мікрограмів аліцину).

Як правильно вибрати і зберігати часник

, що у деяких людей при вживанні великої кількості часнику можуть спостерігатися розлади травлення у вигляді метеоризму чи діареї.

Щоб відчути найкращий смак цього овочу та отримати максимальну користь для здоров’я, завжди купуйте лише свіжий часник. Якщо він – м’який на дотик, не беріть його, оскільки це означає, що він почав підгнивати або проростати. Часник у формі пластівців, порошку чи пасти є зручним до використання, однак він не такий корисний, як часник у свіжому вигляді.

Часник найкраще зберігати при кімнатній температурі у відкритій посудині якомога далі від джерел тепла і сонячного світла. Залежно від сорту, цілу цибулину часнику зберігають від двох тижнів до двох місяців.

Порада. Після того, як ви відкрили головку часнику, це значно скорочує термін його придатності – до кількох днів.