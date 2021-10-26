Броколі та горошок врятують зір: що варто знати про ці суперфуди

Дуже важливо дбати про здоров'я очей та вчасно звертатись до лікаря із проблемами. Проте ліки та окуляри не завжди стануть в пригоді, якщо ви хочете отримати довгостроковий результат.

Дуже важливим для здоров'я очей є харчування. Розповідаємо у нашому матеріалі про те, які продукти варто вживати та як смачно їх приготувати.

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Які продукти корисні для зору

Проблеми із зором часто пов'язані із супутніми захворюваннями та шкідливими звичками. Перш за все скарги на поганий зір можуть бути пов'язані з курінням, зайвою вагою, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом. Попередити такі проблеми можна за допомогою правильного харчування.



Не забувайте періодично перевіряти зір / Фото Unsplash

Дієтологиня Оксана Скиталінська рекомендує для профілактики поганого зору додавати у раціон зелені продукти. Вона стверджує, що вони мають позитивний вплив та забезпечать необхідними вітамінами. Зокрема, варто вживати шпинат, броколі, зелений горошок, петрушку, кріп, брюссельську капусту та капусту Кейл. До зелені потрібно додавати олію, тоді корисні для зору каротиноїди будуть легко та швидко засвоюватись в організмі. Експертка також рекомендує не забувати про важливість вітаміну С та жирних кислот омега-3, які є у складі ягід, фруктів і риби.



Горошок корисний для здоров'я очей / Фото Unsplash

Аби зелені страви смакували вам більше, ми вирішили поділитись смачним способом приготування броколі.

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Як смачно приготувати броколі



Як смачно запекти броколі / Фото з інстаграму

Інгредієнти

700 грамів броколі;

3 столові ложки оливкової олії;

1 столова ложка вершкового масла;

1 столова ложка хересу або червоного винного оцту;

1 чайна ложка діжонської гірчиці;

сіль і чорний перець до смаку.

Спосіб приготування



Наріжте броколі та запечіть у духовці / Фото Unsplash

Крок 1. Броколі сполосніть під водою, наріжте суцвіття та стебла. Перемістіть їх у посудину, додайте оливкової олії, солі та перцю.

Крок 2. Форму для запікання змастіть олією та викладіть броколі. Духовку розігрійте до 225 градусів та готуйте овочі 15 – 20 хвилин до появи хрусткої скоринки.

Крок 3. Перемістіть броколі у місткість, додайте вершкове масло, оцет і гірчицю. Можете додатково приправити сіллю та перцем і смакувати.