Болить шкіра голови: косметологиня пояснила причини

Якщо ви коли-небудь відчували біль у прикореневій ділянці голови, будьте обережні. Це може свідчити про деякі порушення.

Косметологиня Хаді повідомляє, що біль шкіри голови може бути симптомом випадіння волосся. Вона рекомендує вчасно виявити причину та вилікувати її.

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7 причин, чому болить шкіра голови

Переохолодження

Хворобливі відчуття на шкірі голови можуть з'явитись, якщо ви вийшли на вулицю без шапки. Особливо ця проблема актуальна у зимовий сезон. Переохолодження призводить до спазмів дрібних судин, звідси і біль.

Туга зачіска



Тісні зачіски можуть стати причиною болю / Фото Unsplash

Любителям кінського хвоста це неприємне відчуття точно знайоме. Тугі зачіски провокують порушення мікроциркуляції. Особливо неприємними є мікропошкодження скальпа, які викликають біль.

Суха шкіра голови та шкірні захворювання

Засоби для догляду за шкірою голови, особливо які мають підсушувальну дію, можуть бути небезпечними. Саме вони часто стають причиною надмірної чутливості та стягування шкіри, що викликає неприємні больові відчуття. Також їх причиною можуть бути шкірні захворювання, наприклад, псоріаз.

Жирне волосся



Не забувайте мити волосся / Фото Unsplash

Причиною болю голови може бути елементарна відсутність гігієни. Якщо ви довго не миєте волосся, навколо волосяного стрижня накопичується секрет сальних залоз. Особливо це небезпечно для жирного типу шкіри, адже може призвести до запалення, яке викликає почервоніння, свербіж і лущення.

Порушення мікроциркуляції

Захворювання судинної системи можуть стати причиною порушення місцевого кровообігу, що, своєю чергою, викликає біль.

Стрес



Стрес може стати причиною захворювань шкіри голови / Фото Unsplash

Стрес негативно впливає на організм та може локально уражати ділянки голови. Поява алергічної реакції, судинні порушення і зниження больового порогу – це все симптоми стресових ситуацій.

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Зміна проділу

Шкіра голови може негативно відреагувати на різкі зміни. Якщо ви довго носили зачіску з певним проділом, а потім кардинально його змінили, в деяких місцях можуть з'явитись хворобливі відчуття.