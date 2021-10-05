Болит кожа головы: косметологиня объяснила причины

Если вы когда-нибудь чувствовали боль в прикорневой области головы, будьте осторожны. Это может свидетельствовать о некоторых нарушениях.

Косметологиня Хади сообщает, что боль кожи головы может быть симптомом выпадения волос. Она рекомендует вовремя выявить причину и вылечить ее.

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7 причин, почему болит кожа головы

Переохлаждение

Болезненные ощущения на коже головы могут появиться, если вы вышли на улицу без шапки. Особенно эта проблема актуальна в зимний сезон. Переохлаждение приводит к спазмам мелких сосудов, отсюда и боль.

Тугая прическа



Тесные прически могут стать причиной боли / Фото Unsplash

Любителям конского хвоста это неприятное ощущение точно знакомо. Тугие прически провоцируют нарушения микроциркуляции. Особенно неприятными являются микроповреждения скальпа, которые вызывают боль.

Сухая кожа головы и кожные заболевания

Средства для ухода за кожей головы, особенно имеющие подсушивающее действие, могут быть опасными. Именно они часто становятся причиной чрезмерной чувствительности и стягивания кожи, что вызывает неприятные болевые ощущения. Также их причиной могут быть кожные заболевания, например, псориаз.

Жирные волосы



Не забывайте мыть волосы / Фото Unsplash

Причиной головной боли может быть элементарное отсутствие гигиены. Если вы долго не моете волосы, вокруг волосяного стержня накапливается секрет сальных желез. Особенно это опасно для жирного типа кожи, ведь может привести к воспалению, которое вызывает покраснение, зуд и шелушение.

Нарушение микроциркуляции

Заболевания сосудистой системы могут стать причиной нарушения местного кровообращения, что, в свою очередь, вызывает боль.

Стресс



Стресс может стать причиной заболеваний кожи головы / Фото Unsplash

Стресс негативно влияет на организм и может локально поражать области головы. Появление аллергической реакции, сосудистые нарушения и снижение болевого порога – это все симптомы стрессовых ситуаций.

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Изменение пробора

Кожа головы может негативно отреагировать на резкие изменения. Если вы долго носили прическу с определенным пробором, а затем кардинально его изменили, в некоторых местах могут появиться болезненные ощущения.