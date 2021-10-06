Біль у горлі може бути симптом раку: на що звернути увагу

Якщо ви відчуваєте навіть незначні зміни в організмі, не варто цим нехтувати. Звичайний біль у горлі може бути симптомом небезпечного та агресивного раку гортані.

Рекомендуємо періодично проходити обстеження та дбати про своє здоров'я. Для того, аби ви змогли розпізнати недугу, розповідаємо у нашому матеріалі про симптоми та причини розвитку раку гортані.

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Ознаки раку горла

Рак – це дуже підступне захворювання, адже виявити його на ранніх стадіях дуже складно. Загальні симптоми раку горла, які ви можете помітити, включають:

зміна голосу;

проблеми з ковтанням;

втрата ваги;

біль у горлі та постійна потреба прочистити його;

кашель (можуть турбувати кров'яні виділення);

збільшення лімфатичних вузлів на шиї;

хрипи;

біль у вусі.

Якщо у вас з'явились певні симптоми, і вони не зникають протягом 2 – 3 тижнів, зверніться до лікаря.



Вчасно звертайтесь до лікаря / Фото Unsplash

Причини появи захворювання

Зазвичай чоловіки частіше хворіють на рак горла, ніж жінки. Існують певні фактори, які можуть спровокувати його появу:

куріння;

надмірне вживання алкоголю;

неправильне харчування;

погана гігієна зубів;

генетичні синдроми.



Куріння може призвести до раку гортані / Фото Unsplash

Також рак горла можуть викликати певні види вірусу папіломи людини, які передаються статевим шляхом. Рак горла також може бути пов'язаний з іншими видами раку. Тому у деяких людей, які мають рак горла, одночасно діагностують рак стравоходу, легенів або сечового міхура.

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Діагностика раку горла



Не зволікайте з візитом до лікаря / Фото Unsplash

Якщо вас турбують тривалий час симптоми, вам необхідно звернутись до сімейного лікаря. Він проведе огляд та направить вас до фахівця для проведення ларингоскопії. Якщо дослідження покаже якісь відхилення, лікар може взяти зразок тканини, тобто провести біопсію, та перевірити зразок на рак.