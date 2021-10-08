Безпечна дієта, яка допоможе швидко прийти у форму
8 жовтня 2021 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Катерини Григор'євої
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму інстаграмі розповіла про LCHF-харчування. Ця дієта передбачає велику кількість жирів і мало вуглеводів.
Таке харчування допоможе швидко прийти у форму, адже жири стануть головним джерелом енергії та замінять швидкі вуглеводи. Детальніше про цей метод схуднення читайте у нашому матеріалі.
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Корисна та безпечна LCHF дієта
Часто причиною надмірної ваги є споживання великої кількості швидких вуглеводів. LCHF-дієта за своїм принципом схожа на кето-дієту, щоправда, не така жорстка і більш безпечна.
Основні правила LCHF дієти
- Ваш щоденний раціон повинен складатись на 70% з жирів, 20% – білків і 10% – вуглеводів.
- Споживайте більше натуральних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова та кокосова олії.
- Багато овочів і зелені: їх Катерина Григор'єва рекомендує споживати в сирому вигляді, аби зберегти більше вітамінів та мікроелементів.
- Додайте у раціон кістковий бульйон та замініть сіль на якісну морську нерафіновану.
- Забезпечити організм колагеном допоможе рибний бульйон.
- Їсти лише тоді. коли відчуваєте голод, і до тих пір, поки не відчуєте себе ситими.
- Не потрібно рахувати калорії, як у кето-дієті.
- Кількість швидких вуглеводів варто скоротити до 10%.
- Підтримувати водний баланс та виписати мінімум 1,5 літри води в день: за пів години до приймання їжі випивайте 200 – 250 мілілітрів чистої води.
- Готуйте продукти так, щоб вони залишались корисними: варіння, тушкування, запікання вам у поміч.
- Смакуйте їжу не поспішаючи.
- Якісний сон також відіграє важливу роль, адже саме вироблення гормону кортизолу під час стресу може призвести до збільшення жирової маси.
- Відмовтесь від виснажливих навантажень та тривалих голодувань, вони не принесуть вам користь.
- Низьковуглеводні дієте можуть призвести до запорів, тому потрібно нормалізувати роботу кишківника за допомогою рослинної клітковини: приготуйте напій з насіння льону або псілліума.⠀
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