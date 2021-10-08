Безпечна дієта, яка допоможе швидко прийти у форму

8 жовтня 2021 , 16:37
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Джерело:

Інстаграм Катерини Григор'євої

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму інстаграмі розповіла про LCHF-харчування. Ця дієта передбачає велику кількість жирів і мало вуглеводів.

Таке харчування допоможе швидко прийти у форму, адже жири стануть головним джерелом енергії та замінять швидкі вуглеводи. Детальніше про цей метод схуднення читайте у нашому матеріалі.

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Корисна та безпечна LCHF дієта

Часто причиною надмірної ваги є споживання великої кількості швидких вуглеводів. LCHF-дієта за своїм принципом схожа на кето-дієту, щоправда, не така жорстка і більш безпечна.

Основні правила LCHF дієти

  • Ваш щоденний раціон повинен складатись на 70% з жирів, 20% – білків і 10% – вуглеводів.
  • Споживайте більше натуральних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова та кокосова олії.
  • Багато овочів і зелені: їх Катерина Григор'єва рекомендує споживати в сирому вигляді, аби зберегти більше вітамінів та мікроелементів.
  • Додайте у раціон кістковий бульйон та замініть сіль на якісну морську нерафіновану.
  • Забезпечити організм колагеном допоможе рибний бульйон.
  • Їсти лише тоді. коли відчуваєте голод, і до тих пір, поки не відчуєте себе ситими.
  • Не потрібно рахувати калорії, як у кето-дієті.
  • Кількість швидких вуглеводів варто скоротити до 10%.
  • Підтримувати водний баланс та виписати мінімум 1,5 літри води в день: за пів години до приймання їжі випивайте 200 – 250 мілілітрів чистої води.
  • Готуйте продукти так, щоб вони залишались корисними: варіння, тушкування, запікання вам у поміч.
  • Смакуйте їжу не поспішаючи.
  • Якісний сон також відіграє важливу роль, адже саме вироблення гормону кортизолу під час стресу може призвести до збільшення жирової маси.
  • Відмовтесь від виснажливих навантажень та тривалих голодувань, вони не принесуть вам користь.
  • Низьковуглеводні дієте можуть призвести до запорів, тому потрібно нормалізувати роботу кишківника за допомогою рослинної клітковини: приготуйте напій з насіння льону або псілліума.⠀

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Автор: Ірина Бенцак