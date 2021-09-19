Без їжі та води: скільки проживе організм людини без харчування та напоїв

Часто дієтологи рекомендують робити розвантажувальні дні та вживати протягом дня лише напої. Але скільки людина може прожити, якщо відмовиться повністю від їжі та води.

Людський організм – це цілісна система, яка потребує для повноцінної роботи заряду. Цей заряд кожен з нас черпає з їжі та води. Розповідаємо, наскільки важливим він є для життя.

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Скільки проживе людина без їжі та води

Не існує точних наукових досліджень, які б дали конкретні дані щодо тривалості життя без харчування. Більшість досліджень – це тематичні історії людей, які опинились в надзвичайних ситуаціях.

В середньому, без їжі людина може прожити кілька тижнів, але організм перестане функціонувати вже через 2 – 4 доби без води. Один з рекордних випадків трапився з австрійцем, який пробув 18 днів без їжі та води. Його ув'язнили та забули у камері.

Скільки можна жити без їжі?



Чому їжа така важлива / Фото Unsplash

Тривалість життя без їжі залежить від багатьох факторів, зокрема важливу роль відіграє стать, склад тіла та останнє, що ви їли та пили. Люди з більшим запасом жиру будуть жити довше, адже організм ще якийсь час може спалювати накопичені відкладення. До того ж якщо людина має доступ до води, то може вижити до двох місяців без їжі.

жінки можуть прожити під час голодування довше, ніж чоловіки. Це пояснюється тим, що вони мають більший відсоток жиру в організмі.

Але варто знати, що тривале голодування дуже шкідливе для організму. Втрата 18% маси тіла вважається серйозною недостачею ваги та може призвести до серйозних наслідків.

Як голодування впливає на організм

Якщо ви припиняєте їсти, то позбавляєте організм джерел енергії і він починає шукати паливо в інших місцях. Починається все з руйнування тканин та використання запасів поживних речовин, щоб продовжити життєдіяльність. В першу чергу організм починає використовувати глюкозу для функціонування. Після цього глікоген – глюкозу у печінці. Його вистачить на 24 години. Згодом відбувається перехід до спалювання накопиченого жиру. Саме в цей момент починається значна втрата ваги та з'являються перші симптоми голодування: запаморочення, туманність у голові та втома.



Організм почне спалювати жирові запаси та поживні речовини / Фото Unsplash

Процес спалювання жирових запасів може тривати від кількох днів до тижнів, в залежності від кількості відкладень. Після цього організм почне харчуватись білком всередині м'язів, у тому числі це стосується і серцевого м'яза, що може призвести до зупинки серця. На цьому етапі з'являються проблеми зі здоров'ям:

остеопороз або зниження щільності кісток;

серцево-судинні захворювання;

відмова органів.

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Скільки можна прожити без води?



Людина без води може прожити менше, ніж без їжі / Фото Unsplash

Середня тривалість життя людини без води 2 – 4 доби. Ще у 1944 році двоє вчених спробували провести експеримент. Вони споживали лише суху їжу. Один з них протримався 3 дні, а інший – 4, перш ніж вони припинили експеримент.

Перші симптоми збезводнення можуть бути відчутні вже через кілька годин:

спрага;

суха шкіра;

запаморочення.

З часом ці симптоми будуть погіршуватись та виникатимуть нові:

спантеличеність;

пришвидшене биття серця;

відмова органів.

Зневоднення дуже небезпечне та може стати смертельним, особливо у сухому кліматі.