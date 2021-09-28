6 міфів про йогу: розвіюємо та починаємо займатись

Йога – це не лише про фізичні навантаження, а й про зняття стресу та спокій. Регулярні заняття допоможуть прийти у форму, покращать настрій та додадуть багато енергії.

Йог Альянсу розповідає, що йога підходить для багатьох та є універсальним заняттям. Вона допоможе полегшити біль, додасть сили та гнучкості, зніме стрес, покращить дихання, роботу серцево-судинної системи, допоможе скинути зайву вагу та сприятиме кращій циркуляції. Якщо ви досі мали сумніви щодо цього способу відновлення та відпочинку, ми розвіємо їх у нашому матеріалі.

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Я не гнучкий

Часто професійні йоги у соцмережах демонструють неймовірну гнучкість свого тіла у різних вправах. Від цього з'являються сумніви щодо того, чи підійде вона для тих, хто зовсім не вважає себе гнучким і ніколи не чув про розтяжку.

Насправді йога починається з легких вправ, які в змозі повторити кожен. З часом вони можуть ставати складнішими, а ви будете розвиватись. До того ж вправи можна заміняти, якщо якісь не вдається повторити.



Не обов'язково бути гнучким, аби займатись йогою / Фото Unsplash

У мене болить спина

Біль не повинен вам заважати як на роботі, так у під час занять йогою. Саме тому існує безліч різних практик майже для кожного медичного стану. Якщо вас турбує якесь захворювання, проконсультуйтесь з лікарем перед тим, як записуватись на заняття, і не забудьте попередити тренера, аби він зміг підібрати для вас індивідуальні вправи.

Наприклад, якщо у вас глаукома (хвороба, яка пошкоджує зорові нерви очей), вам потрібно уникати опускання голови нижче серця, а це означає, що доведеться змінити певні пози,

– пояснює Саманта Паркер, фізіологиня та сертифікована інструкторка з йоги.

Це може суперечити моїм релігійним переконанням



Можна робити акцент виключно на вправах / Фото Unsplash

Йогу часто пов'язують з індуїзмом та буддизмом, проте вона не вимагає певних релігійних переконань і її можна практикувати усім. Вона лише пропагує ідею миру та мети, яку деякі люди ототожнюють з духовністю. Якщо ж вам це не дуже близьке, можете підшукати відповідні заняття, де інструктори роблять акцент виключно на фізичних аспектах.

Йога – для жінок

Згідно з дослідженням "Йога в Америці", яке проводили у 2016 році, 72% учасників складали жінки, а 28% – чоловіки. Проте ця тенденція щороку змінюється. Йога – це універсальна практика, яка допомагає кожному покращити рухливість суглобів, діапазон рухів і загальну фізичну форму. До того ж вона сприяє хорошій поставі, контролю м'язів і сухожиль.



Йога підійде для жінок та чоловіків / Фото Unsplash

Йога – це лише розтягування

Йога – це часто про акценти на гнучкості, адже вона передбачає багато розтяжок. Проте, разом із мобільністю, ви нарощуєте м'язи та витривалість. У дослідженні, опублікованому у журналі "Дослідницька додаткова та альтернативна медицина", описано, що 12-тижнева програма йоги покращила не тільки гнучкість, а й серцево-судинну систему, м'язову силу та витривалість у дорослих.

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У мене немає часу



Навіть короткі заняття покращать самопочуття / Фото Unsplash

У вас є час, ви просто витрачаєте його на виконання інших справ,

– каже Саманта Паркер.

Йога не вимагає якогось конкретного часу для заняття. Ви можете самостійно обирати тривалість та навантаження. Довші заняття принесуть більше переваг, але навіть короткі практики допоможуть зняти зайву напругу та подарують хороший настрій.