6 мифов о йоге: развеиваем и начинаем заниматься

Йога – это не только о физических нагрузках, но и о снятии стресса и покое. Регулярные занятия помогут прийти в форму, улучшат настроение и придадут много энергии.

Йог Альянса рассказывает, что йога подходит для многих и является универсальным занятием. Она поможет облегчить боль, придаст силы и гибкости, снимет стресс, улучшит дыхание, работу сердечно-сосудистой системы, поможет сбросить лишний вес и будет способствовать лучшей циркуляции. Если вы еще сомневались относительно этого способа восстановления и отдыха, мы развеем их в нашем материале.

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6 мифов о йоге

Я не гибкий

Часто профессиональные йоги в соцсетях демонстрируют невероятную гибкость своего тела в различных упражнениях. От этого появляются сомнения относительно того, подойдет ли она для тех, кто вовсе не считает себя гибким и никогда не слышал о растяжке.

На самом деле йога начинается с легких упражнений, которые в состоянии повторить каждый. Со временем они могут становиться сложнее, а вы будете развиваться. К тому же упражнения можно заменять, если какие-то не удается повторить.



Не обязательно быть гибким, чтобы заниматься йогой / Фото Unsplash

У меня болит спина

Боль не должен вам мешать как на работе, так и в ходе занятий йогой. Именно поэтому существует множество различных практик почти для каждого медицинского состояния. Если вас беспокоит какое-то заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как записываться на занятия, и не забудьте предупредить тренера, чтобы он смог подобрать для вас индивидуальные упражнения.

Например, если у вас глаукома (болезнь, которая повреждает зрительные нервы глаз), вам нужно избегать опускание головы ниже сердца, а это значит, что придется изменить определенные позы,

– объясняет Саманта Паркер, физиолог и сертифицированный инструктор по йоге.

Это может противоречить моим религиозным убеждениям



Можно делать акцент исключительно на упражнениях / Фото Unsplash

Йогу часто связывают с индуизмом и буддизмом, однако она не требует определенных религиозных убеждений и ее можно практиковать всем. Она только пропагандирует идею мира и цели, которую некоторые люди отождествляют с духовностью. Если же вам это не очень близко, можно подыскать соответствующие занятия, где инструкторы делают акцент исключительно на физических аспектах.

Йога – для женщин

Согласно исследованию "Йога в Америке", которое проводили в 2016 году, 72% участников составляли женщины, а 28% – мужчины. Однако эта тенденция ежегодно меняется. Йога – это универсальная практика, которая помогает каждому улучшить подвижность суставов, диапазон движений и общую физическую форму. К тому же она способствует хорошей осанке, контролю мышц и сухожилий.



Йога подойдет для женщин и мужчин / Фото Unsplash

Йога – это лишь растяжение

Йога – это часто об акцентах на гибкости, ведь она предполагает много растяжек. Однако, вместе с мобильностью, вы наращиваете мышцы и выносливость. В исследовании, опубликованном в журнале "Исследовательская дополнительная и альтернативная медицина", описано, что 12-недельная программа йоги улучшила не только гибкость, но и сердечно-сосудистую систему, мышечную силу и выносливость у взрослых.

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У меня нет времени



Даже короткие занятия улучшат самочувствие / Фото Unsplash

У вас есть время, вы просто тратите его на выполнение других дел,

– говорит Саманта Паркер.

Йога не требует какого-то конкретного времени для занятия. Вы можете самостоятельно выбирать продолжительность и нагрузки. Длиннее занятия принесут больше преимуществ, но даже короткие практики помогут снять излишнее напряжение и подарят хорошее настроение.