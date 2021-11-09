Сніданок – це паливо, яке заряджає організм енергією та задає тон дню. Саме тому так важливо підібрати страви, які будуть не лише простими у приготуванні, але й корисними.

Дієтологиня Наталія Мічковська розповіла, що 25 – 30% калорій від добової норми потрібно отримати саме під час сніданку. Як цього добитися – далі.

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Отримуючи вранці достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, людина стабілізує рівень цукру в крові. Саме це, за словами дієтологині, допомагає регулювати апетит і не переїдати протягом дня.

Ось 5 найкорисніших сніданків, які зекономлять час та забезпечать організм достатньою кількістю поживних речовин.

Авокадо тост

Авокадо тост / Фото Pexels

Хліб для тостів підсушити на сухій сковороді з обох боків. Підсмажити яєчню до готовності. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку. Ложкою вийняти м'якоть та помістити в тарілку. Розім'яти м'якоть у пюре, посолити, поперчити та перемішати. На тости викласти м'якоть авокадо. Зверху покласти яєчню.

Кіноа + жіночий салат краси

Для приготування салату знадобиться яблуко, морква, селера.

Корінь селери очистити та натерти на великій тертці, так само натерти моркву та яблуко. Заправити лляною олією, додати по 15 грамів запарених родзинок та кедрових горіхів. Змішати з кіноа.

Сирники

Швидкі сирники на сніданок / Фото Pexels

150 грамів 5-відсоткового змішати з 30 грамами вівсянки, перемоленої в борошно. Додати 1 яйце, 20 грамів родзинок або журавлини. Скачати в кульки, готувати в духовці на пергаментному папері (стежте, щоб не пересушити).

Найкраще подавати з йогуртом та ягодами.

Яйця та зелений горошок (морожений)

Розморозити горошок, збити 2 яйця, залити горошок, готувати як омлет. Посипати пармезаном.

Пшоняна каша з гарбузом

5 швидких та корисних сніданків на кожен день / Фото Pexels

Відваріть кашу, додавши до неї зелень та горішки.

Насиченості після цих страв вистачає на 4 – 5 годин!

Текст публікації hudeemsnatali

Сніданок – це паливо, він заряджає організм енергією. 25 – 30% калорій від добової норми потрібно отримати саме у цей прийом їжі. Кажуть, пропустивши сніданок, можна схуднути. Це зовсім не так! Отримуючи вранці достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, людина стабілізує рівень цукру в крові, це допомагає регулювати апетит і не переїдати протягом дня.

Беріть на замітку рецепти ідеальних сніданків:

Авокадо тост

Хліб для тостів підсушити на сухій сковороді з обох боків. Підсмажити яєчню до готовності. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку. Ложкою вийняти м'якоть і скласти в миску. Розім'яти м'якоть у пюре, посолити, поперчити та перемішати. На тости викласти м'якоть авокадо. Зверху укласти яєчню.

Сирники

150 грамів сиру 5% + 30 грамів вівсянки перемолоти на борошно. Додати 1 яйце, 20 грамів запарених родзинок або журавлини. Скачати в кульки, готувати в духовці на пергаментному папері (стежте, щоб не пересушити)

Їсти з йогуртом 100 грамів + ягоди 150 грамів.

Кіноа + жіночий салат краси

Яблуко, морква, селера.

Корінь селери очистити і натерти на великій тертці, так само натерти моркву та яблуко. Заправити лляною олією, додати запарених родзинок 15 грамів + горіхи кедрові 15 грамів. Змішати з кіноа.

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Яйця та зелений горошок (морожений)

Розморозити горошок, збити 2 яйця, залити горошок, готувати як омлет. Посипати пармезаном. Просто, смачно, ситно.

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Пшоняна каша з гарбузом

Обов'язково додаю до неї зелень, горішки.

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Як бачите, сніданок складається з простих і зрозумілих продуктів, насиченості після них вистачає на 4 – 5 годин!