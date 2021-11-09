5 быстрых и полезных завтраков на каждый день
Источник:инстаграм hudeemsnatali
Завтрак – это топливо, заряжающее организм энергией и задающее тон дню. Именно поэтому так важно подобрать блюда, которые будут не только простыми в приготовлении, но и полезными.
Диетолог Наталья Мичковская рассказала, что 25 – 30% калорий от суточной нормы нужно получить именно во время завтрака. Как этого добиться – дальше.
Интересно "Заморить червячка": почему опасно есть, не помыв руки
Получая по утрам достаточное количество белков, жиров, углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови. Именно это, по словам диетологии, помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.
Вот 5 самых полезных завтраков, которые сэкономят время и обеспечат организм достаточным количеством питательных веществ.
Авокадо тост
Хлеб для тостов подсушить на сухой сковороде по бокам. Поджарить яичницу до готовности. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой вынуть мякоть и поместить в тарелку. Размять мякоть в пюре, посолить, поперчить и перемешать. На тосты выложить мякоть авокадо. Сверху положить яичницу.
Киноа + женский салат красоты
Для приготовления салата понадобится яблоко, морковь, сельдерей.
Корень сельдерея очистить и натереть на большой терке, так же натереть морковь и яблоко. Заправить льняным маслом, добавить по 15 граммов запаренных изюма и кедровых орехов. Смешать с киноа.
Сырники
150 граммов 5-процентного смешать с 30 граммами овсянки, помолотой в муку. Добавить 1 яйцо, 20 граммов изюма или клюквы. Скачать в шарики, готовить в духовке на пергаментной бумаге (следите, чтобы не пересушить).
Лучше всего подавать с йогуртом и ягодами.
Яйца и зеленый горошек (мороженый)
Разморозить горошек, взбить 2 яйца, залить горошек, готовить как омлет. Посыпать пармезаном.
Пшенная каша с тыквой
Отварите кашу, добавив в нее зелень и орешки.
Насыщенности после этих блюд хватает на 4 – 5 часов!
Текст публикации hudeemsnatali
Завтрак – это топливо, он заряжает организм энергией. 25 – 30% калорий от дневной нормы необходимо получить конкретно в этот прием пищи. Говорят, пропустив завтрак, можно похудеть. Это совсем не так!
Получая по утрам достаточное количество белков, жиров, углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови, это помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.
Берите на заметку рецепты идеальных завтраков:
Авокадо тост
Хлеб для тостов подсушить на сухой сковороде по бокам. Поджарить яичницу до готовности. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой вынуть мякоть и сложить в миску. Размять мякоть в пюре, посолить, поперчить и перемешать. На тосты выложить мякоть авокадо. Сверху уложить яичницу.
Сырники
150 граммов сыра 5% + 30 граммов овсянки перемолоть в муку. Добавить 1 яйцо, 20 граммов запаренных изюма или клюквы. Скачать в шарики, готовить в духовке на пергаментной бумаге (следите, чтобы не пересушить)
Кушать с йогуртом 100 граммов + ягоды 150 граммов.
Кино + женский салат красоты
Яблоко, морковь, сельдерей.
Корень сельдерея очистить и натереть на большой терке, так же натереть морковь и яблоко. Заправить льняным маслом, добавить запаренных изюма 15 граммов + кедровые орехи 15 граммов. Смешать с киноа.
Яйца и зеленый горошек (мороженый)
Разморозить горошек, взбить 2 яйца, залить горошек, готовить как омлет. Посыпать пармезаном. Просто, вкусно, сытно.
⠀
Пшенная каша с тыквой
Обязательно добавляю к ней зелень, орешки.
⠀
Как видите, завтрак состоит из простых и ясных продуктов, насыщенности после них хватает на 4 – 5 часов!