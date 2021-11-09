5 быстрых и полезных завтраков на каждый день

Завтрак – это топливо, заряжающее организм энергией и задающее тон дню. Именно поэтому так важно подобрать блюда, которые будут не только простыми в приготовлении, но и полезными.

Диетолог Наталья Мичковская рассказала, что 25 – 30% калорий от суточной нормы нужно получить именно во время завтрака. Как этого добиться – дальше.

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Получая по утрам достаточное количество белков, жиров, углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови. Именно это, по словам диетологии, помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.

Вот 5 самых полезных завтраков, которые сэкономят время и обеспечат организм достаточным количеством питательных веществ.

Авокадо тост

Авокадо тост / Фото Pexels

Хлеб для тостов подсушить на сухой сковороде по бокам. Поджарить яичницу до готовности. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой вынуть мякоть и поместить в тарелку. Размять мякоть в пюре, посолить, поперчить и перемешать. На тосты выложить мякоть авокадо. Сверху положить яичницу.

Киноа + женский салат красоты

Для приготовления салата понадобится яблоко, морковь, сельдерей.

Корень сельдерея очистить и натереть на большой терке, так же натереть морковь и яблоко. Заправить льняным маслом, добавить по 15 граммов запаренных изюма и кедровых орехов. Смешать с киноа.

Сырники

Быстрые творожники на завтрак / Фото Pexels

150 граммов 5-процентного смешать с 30 граммами овсянки, помолотой в муку. Добавить 1 яйцо, 20 граммов изюма или клюквы. Скачать в шарики, готовить в духовке на пергаментной бумаге (следите, чтобы не пересушить).

Лучше всего подавать с йогуртом и ягодами.

Яйца и зеленый горошек (мороженый)

Разморозить горошек, взбить 2 яйца, залить горошек, готовить как омлет. Посыпать пармезаном.

Пшенная каша с тыквой

5 быстрых и полезных завтраков каждый день / Фото Pexels

Отварите кашу, добавив в нее зелень и орешки.

Насыщенности после этих блюд хватает на 4 – 5 часов!

Текст публикации hudeemsnatali

Завтрак – это топливо, он заряжает организм энергией. 25 – 30% калорий от дневной нормы необходимо получить конкретно в этот прием пищи. Говорят, пропустив завтрак, можно похудеть. Это совсем не так!

Получая по утрам достаточное количество белков, жиров, углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови, это помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня.

Берите на заметку рецепты идеальных завтраков:

Авокадо тост

Хлеб для тостов подсушить на сухой сковороде по бокам. Поджарить яичницу до готовности. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку. Ложкой вынуть мякоть и сложить в миску. Размять мякоть в пюре, посолить, поперчить и перемешать. На тосты выложить мякоть авокадо. Сверху уложить яичницу.

Сырники

150 граммов сыра 5% + 30 граммов овсянки перемолоть в муку. Добавить 1 яйцо, 20 граммов запаренных изюма или клюквы. Скачать в шарики, готовить в духовке на пергаментной бумаге (следите, чтобы не пересушить)

Кушать с йогуртом 100 граммов + ягоды 150 граммов.

Кино + женский салат красоты

Яблоко, морковь, сельдерей.

Корень сельдерея очистить и натереть на большой терке, так же натереть морковь и яблоко. Заправить льняным маслом, добавить запаренных изюма 15 граммов + кедровые орехи 15 граммов. Смешать с киноа.

Яйца и зеленый горошек (мороженый)

Разморозить горошек, взбить 2 яйца, залить горошек, готовить как омлет. Посыпать пармезаном. Просто, вкусно, сытно.

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Пшенная каша с тыквой

Обязательно добавляю к ней зелень, орешки.

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Как видите, завтрак состоит из простых и ясных продуктов, насыщенности после них хватает на 4 – 5 часов!