5 продуктів, які не підходять для вечері

Всі ми хочемо прокидатися свіжими та красивими, але часом щось йде не за планом. Якщо ж припухлі повіки та набрякле обличчя стали вашими постійними супутниками, – можливо, настав час переглянути свій вечірній раціон

Попри бажання порадувати себе чимось смачненьким після виснажливого дня, варто дуже обережно підбирати страви, які ви їстимете перед сном. Часто навіть нешкідливі на вигляд продукти здатні утримувати воду в організмі та провокувати появу набряків.

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Випічка

Кондитерські вироби різко підвищать рівень цукру у крові / Фото Pexels

Борошняні продукти, зазвичай, містять у собі багато цукру, а він, у поєднанні з жирами, провокує накопичення рідини в організмі. Крім того, улюблений кондитерський виріб різко підвищить рівень цукру у крові. Й коли він спадатиме, ви залишитеся сам-на-сам із відчуттям сильного голоду, що потягне за собою ще один не передбачений перекус.

Газоутворюючі продукти

Утворення газів – ще одна часта причина набряків. До списку "провокаторів" газоутворення входять не тільки газовані напої, але й корисні овочі: броколі, капуста, баклажани, кукурудза, часник, цибуля.

Червоне м'ясо

Тирозин, який міститься у червоному м'ясі, підвищує рівень адреналіну у крові / Фото Pexels

Цей багатий на білок продукт краще залишити на обід. Усе тому, що у його складі наявна амінокислота тирозин, яка підвищує рівень адреналіну у крові, збуджує нервову систему та створює додаткові проблеми зі сном.

Напівфабрикати та фастфуд

Ковбаси, сосиски та інші напівфабрикати небезпечні з тієї ж причини, що і фастфуд: в них занадто висока доза солі та шкідливих добавок, які негативно впливають на шлунок.

Соління та консервація

Такі продукти у будь-який час доби варто вживати у помірних кількостях, особливо ввечері. Соління – важка для шлунку їжа, яка, через надто велику кількість солі, негативно впливає на нирки та підшлункову залозу. Це своєю чергою призводить до зневоднення, набряклості обличчя та навіть розширення судинної сітки.