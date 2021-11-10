4 смузі для відновлення м'язів після тренування: прості та корисні рецепти

Спортсмени-початківці вважають, що для досягнення швидкого результату необхідні наполегливі тренування. Але насправді людський організм влаштований так, що сила та витривалість збільшується якраз в період відпочинку.

Відновлення необхідне для того, щоб повернути фізіологічні показники організму в норму та підвищити його адаптаційні можливості після фізичного навантаження. Розкриваємо один із секретів, який допоможе організму швидше заповнити запас витрачених корисних речовин.

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Для того щоб пришвидшити процес відновлення після тренувань, варто:

добре спати,

забезпечити достатню гідратацію,

збалансовано харчуватися,

проводити масаж/самомасаж.

Як пришвидшити відновлення організму

Якщо ви голодні та зневоднені після виснажливого заняття у тренажерному залі, вам необхідно наситити організм корисними речовинами, які позитивно вплинуть на відновлення м'язів та підвищать загальний рівень енергії. Найлегше досягнути цього за допомогою смузі.

Проте не всі смузі однаково корисні. Щоб справді отримати достатню кількість білків та вуглеводів, дотримуйтесь наведених нижче рецептів. Вони допоможуть пришвидшити відновлення м'язів!

Смузі "Шоколадна мрія" для підтримки здоров'я суглобів

Смузі для відновлення м'язів після тренування / Фото Pexels

На смак цей напій нагадує шоколадний коктейль, проте це дещо значно корисніше. Смузі містить необхідні організму білки та вуглеводи, а кориця служить джерелом антиоксидантів, які допомагають боротися з запаленням після навантажень.

Для кращого засвоєння, тренери радять пити це смузі через 30 хвилин після тренувань.

Інгредієнти:

1 склянка кокосового молока,

1 порція протеїнового порошку,

Дрібка кориці,

1 столова ложка мигдальної олії,

1 чайна ложка какао-порошку,

Дрібка гімалайської солі,

1 чайна ложка кокосової олії,

1 великий фінік без кісточок.

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти та насолоджуйтесь!

Смузі з кабачками для насичення антиоксидантами

Якщо ви не любите протеїн, є можливість замінити його іншими інгредієнтами. Наприклад, кабачком!

Будь-яка спроба додати в раціон овочі та фрукти, матиме позитивний вплив на ваше здоров'я. Особливо після тренувань. Овочі містять багато води, яка разом із антиоксидантами відмінно підходить для регідратації. А банан містить вуглеводи, які допомагають заповнити запаси вуглеводів, також відомих як глікоген.

Щоб пришвидшити приготування смузі, ви можете нарізати, приготувати на пару та заморозити кабачки заздалегідь.

Інгредієнти:

1 невеликий банан (заморожений),

1/2 склянки кабачків (нарізаних, приготовлених на пару та заморожених),

1 чашка молодого шпинату,

1 столова ложка нарізаних волоських горіхів,

1/4 чайної ложки кориці,

1/4 чайної ложки меленого імбиру,

1/2 чайної ложки апельсинової цедри,

1 склянка несолодкого ванільного мигдального молока.

Спосіб приготування:

Змішайте усі інгредієнти у блендері до однорідної кремоподібної суміші. Для отримання рідкої консистенції додайте лід та воду.

Сонячне смузі з освіжаючим ефектом

Смузі для відновлення м'язів після тренування / Фото Pexels

Якщо ви віддаєте перевагу чомусь освіжаючому, вам точно сподобається суміш вуглеводів із фруктів та білка з грецького йогурту.

Інгредієнти:

1 очищений клементин,

1/2 склянки замороженого манго,

1/2 невеликого банана,

1/4 склянки простого грецького йогурту (2 відсотки),

1/4 склянки нежирного молока,

1 столова ложка несолодкої кокосової стружки.

Спосіб приготування:

Помістіть перші 6 інгредієнтів у блендер і збийте до консистенції смузі. Посипайте несолодкою кокосовою стружкою.

Шоколадно-ягідне смузі для нарощування сили

Після важкого тренування ваші м'язи споживають більшу кількість білка та вуглеводів, використовуючи ці елементи для самовідновлення та нарощування сили. Й це смузі чудово впорається із цією функцією!

Інгредієнти:

1/2 склянки замороженої полуниці,

1/2 склянки заморожені чорниці,

1/2 склянки замороженого нарізаного банана,

3/4 склянки грецького йогурту (2 відсотки жирності),

1 – 1/2 столової ложки мигдальної олії,

1 – 1/2 чайної ложки несолодкого какао-порошку,

1/4 склянки води.

Спосіб приготування:

Змішайте інгредієнти разом. Якщо потрібна рідкіша текстура, додайте води.