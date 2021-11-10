4 смузи для восстановления мышц после тренировки: простые и полезные рецепты

Начинающие спортсмены считают, что для достижения быстрого результата необходимы упорные тренировки. Но на самом человеческий организм устроен так, что сила и выносливость увеличивается как раз в период отдыха.

Восстановление необходимо, чтобы вернуть физиологические показатели организма в норму и повысить его адаптационные возможности после физической нагрузки. Раскрываем один из секретов, который поможет организму быстрее восполнить запас потраченных полезных веществ.

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Для того чтобы ускорить процесс восстановления после тренировок, следует:

хорошо спать,

обеспечить достаточную гидратацию,

сбалансировано питаться,

проводить массаж/самомассаж.

Как ускорить восстановление организма

Если вы голодны и обезвожены после изнурительного занятия в тренажерном зале, необходимо насытить организм полезными веществами, которые положительно повлияют на восстановление мышц и повысят общий уровень энергии. Легче всего достичь этого с помощью смузи.

Однако не все смузи одинаково полезны. Чтобы получить достаточное количество белков и углеводов, пользуйтесь указанными ниже рецептам. Они помогут ускорить восстановление мышц!

Смузи "Шоколадная мечта" для поддержания здоровья суставов

Смузи для восстановления мышц после тренировки / Фото Pexels

По вкусу этот напиток напоминает шоколадный коктейль, однако он намного полезнее. Смузи содержит необходимые организму белки и углеводы, а корица служит источником антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалением после нагрузок.

Для лучшего усвоения тренеры советуют пить это смузи через 30 минут после тренировок.

Ингредиенты:

1 стакан кокосового молока,

1 порция протеинового порошка,

щепотка корицы,

1 столовая ложка миндального масла,

1 чайная ложка какао-порошка,

щепотка гималайской соли,

1 чайная ложка кокосового масла,

1 большой финик без косточек.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь!

Смузи с кабачками для насыщения антиоксидантами

Если вы не любите белки, есть возможность заменить их другими ингредиентами. К примеру, кабачком!

Любая попытка добавить в рацион овощи и фрукты, окажет положительное влияние на ваше здоровье. Особенно после тренировок. Овощи содержат много воды, которая вместе с антиоксидантами отлично подходит для регидратации. А банан содержит углеводы, которые помогают восполнить запасы углеводов, также известных как гликоген.

Чтобы ускорить приготовление смузи, можно нарезать, приготовить на пару и заморозить кабачки заранее.

Ингредиенты:

1 небольшой банан (замороженный),

1/2 стакана кабачков (нарезанных, приготовленных на пару и замороженных),

1 чашка молодого шпината,

1 столовая ложка нарезанных грецких орехов,

1/4 чайной ложки корицы,

1/4 чайной ложки молотого имбиря,

1/2 чайной ложки апельсиновой цедры,

1 стакан несладкого ванильного миндального молока.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной кремовой смеси. Для получения более жидкой консистенции добавьте лед и воду.

Солнечное смузи с освежающим эффектом

Смузи для восстановления мышц после тренировки / Фото Pexels

Если вы предпочитаете что-то освежающее, вам точно понравится смесь углеводов из фруктов и белка из греческого йогурта.

Ингредиенты:

1 очищенный клементин,

1/2 стакана замороженного манго,

1/2 небольшого банана,

1/4 стакана простого греческого йогурта (2 процента),

1/4 стакана нежирного молока,

1 столовая ложка несладкой кокосовой стружки.

Способ приготовления:

Поместите первые 6 ингредиентов в блендер и взбейте до консистенции смузи. Посыпайте несладкой кокосовой стружкой.

Шоколадно-ягодное смузи для наращивания силы

После тяжелой тренировки ваши мышцы потребляют больше белка и углеводов, используя эти элементы для самовосстановления и наращивания силы. И это смузи прекрасно справится с этой функцией!

Ингредиенты:

1/2 стакана замороженной клубники,

1/2 стакана замороженной черники,

1/2 стакана замороженного нарезанного банана,

3/4 стакана греческого йогурта (2 процента жирности),

1 – 1/2 столовой ложки миндального масла,

1 – 1/2 чайной ложки несладкого какао-порошка,

1/4 стакана воды.

Способ приготовления:

Смешайте ингредиенты вместе. Если требуется более редкая текстура, добавьте воды.