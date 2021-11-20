4 ранкові звички, які негативно впливають на здоров'я

Успішні люди часто наголошують, що секрет їхньої продуктивності криється в ранковій рутині. Стакан води, ранкова зарядка та корисний сніданок – лише невелика частина того, що вони радять для швидкого пробудження та покращення самопочуття.

Водночас є група шкідливих звичок, які в тривалій перспективі можуть негативно вплинути на самопочуття. Розповідаємо про них!

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Відмова від сніданку

Люди, які постійно поспішають, часто нехтують першим прийманням їжі, замінюючи сніданок на додаткові 15 хвилин у ліжку. При цьому дієтологи

сніданок – це будь-яка їжа, спожита протягом двох годин після пробудження.

Результати дослідження, в якому взяли участь 6500 осіб, показали, що відмова від сніданку підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 87%. Крім того, відсутність першого приймання їжі негативно впливає на вагу людини. Вважається, що люди, які в ранкові години повноцінно харчуються, спалюють майже у 2 рази більше калорій впродовж дня.

Кава до їжі

Не починайте день із кави / Фото Pexels

Вживання кофеїновмісного напою перед повноцінним сніданком, може серйозно нашкодити організму. Кофеїн має здатність підвищувати секрецію шлункового соку. Якщо травний тракт не матиме, що перетравлювати, а соки вже виділяються, – запуститься процес в якому руйнуватиметься шлунок.

Стакан соку на сніданок

По-перше, 1 стакан соку з магазину – це джерело цукрів, яких ви не помічаєте. По-друге, Соки, як і кава подразнюють шлунок. Якщо ви відчуваєте печію, ймовірно, причина якраз у неправильно підібраних напоях для сніданку. Замініть соки на свіжі фрукти, які містять корисну клітковину.

Жирна їжа та смажений бекон

Один шматочок бекону в день може збільшити ймовірність колоректального раку на 20%. Всього 25 грамів цього продукту можуть привести до появи пухлини в товстому кишечнику.