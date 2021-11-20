4 утренние привычки, которые негативно влияют на здоровье

Успешные люди часто отмечают, что секрет их производительности кроется в раневой рутине. Стакан воды, утренняя зарядка и полезный завтрак – лишь небольшая часть того, что они рекомендуют для быстрого пробуждения и улучшения самочувствия.

В то же время, есть группа вредных привычек, которые в длительной перспективе могут негативно повлиять на самочувствие. Рассказываем о них!

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Отказ от завтрака

Люди, которые постоянно спешат, часто пренебрегают первым приемом пищи, заменяя завтрак на дополнительные 15 минут в постели. При этом диетологи

: завтрак – это любая еда, употребленная в течение двух часов после пробуждения.

Результаты исследования, в котором приняло участие 6500 человек, показали, что отказ от завтрака повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87%. Кроме того, отсутствие первого приема пищи отрицательно влияет на вес человека. Считается, что люди, которые в утренние часы полноценно питаются, сжигают почти в 2 раза больше калорий в течение дня.

Кофе перед едой

Не начинайте день с кофе / Фото Pexels

Употребление кофеиносодержащих напитков перед полноценным завтраком может серьезно навредить организму. Кофеин обладает способностью повышать секрецию желудочного сока. Если пищеварительный тракт не будет переваривать, а соки уже выделяются, – запустится процесс в котором начнется разрушение желудка.

Стакан сока на завтрак

Во-первых, 1 стакан сока из магазина – источник сахаров, которых вы не замечаете. Во-вторых, соки, как и кофе раздражают желудок. Если вы чувствуете изжогу, вероятно, причина как раз в неправильно подобранных напитках для завтрака. Замените соки на свежие фрукты, содержащие полезную клетчатку.

Жирная еда и жареный бекон

Один кусочек бекона в день может увеличить вероятность колоректального рака на 20%. Всего 25 граммов этого продукта может привести к появлению опухоли в толстом кишечнике.