30 продуктів, які не можна їсти після 30 років: список дієтологів

Найприємніше, що ми отримуємо в дорослому віці – це свобода вибору, в тому числі й в плані їжі. Однак експерти стверджують, що навіть в зрілості слід контролювати свій раціон.

Після 30 років стає важче скинути вагу, відновитися після безсонних ночей і залишатися в хорошому стані без активностей та спорту. Але, на думку дієтологів, відмова від деяких продуктів здатна покращити самопочуття будь-якої вікової категорії населення.

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Ароматизований йогурт

Відмови від цукру і випічки недостатньо, якщо ви продовжуєте снідати йогуртами. Зверніть увагу на вміст підсолоджувачів у ароматизованому десерті. Існує ймовірність, що він не поступається калорійністю морозиву та газованій воді.

Суп швидкого приготування

Дослідження 2013 року вказують на зв'язок між високим кров'яним тиском і раннім старінням шкіри. А натрій, який в великих кількостях міститься в супах швидкого приготування, як відомо, – головний провокатор підвищеного тиску.

Випічка на сніданок

Надмірна любов до випічки може негативно позначитися на здоров'ї. Крім того, люди, які споживають від 17 – 21% щоденних калорій зі швидких вуглеводів, мають на 38% вищий ризик смерті від серцевих захворювань у порівнянні з тими, хто обмежує вживання цукрів.

Смажене м'ясо

Чим небезпечне смажене м'ясо / Фото Pexels

Приготування стейків та інших білків при високих температурах на відкритому вогні призводить до утворення гетероциклічних амінів і поліциклічних ароматичних вуглеводнів, які підвищують ризик раку.

Газована вода і соки

Напої є основним джерелом цукру в раціоні. Й окрім інших проблем, цукор здатен провокувати проблеми з овуляцією та знижувати рухливість сперматозоїдів.

Печиво Орео

Цей смачний десерт – ніщо інше, як порожні калорії. В молодому віці це не страшно, але після 30 – скинути вагу буде все важче, тому краще обмежувати себе в солодощах.

Коктейлі і пиво

З віком організм все гірше засвоює алкоголь. Мозок довше засинає та гірше відновлюється, спирт висмоктує вологу зі шкіри, зменшує її еластичність та збільшує кількість зморшок.

Білий хліб

Якщо ваш хліб не цільнозерновий, вважайте, що ви пропустили цілий прийом їжі. Організм перетворює рафіновані вуглеводи в цукор, а потім в глюкозу, яка пошкоджує колаген.

Китайська їжа на винос

Китайська їжа багата на натрій / Фото Pexels

Китайська їжа, яку ви замовляєте в ресторанах, містить багато натрію. Він, своєю чергою, підсилює спрагу, виводить вологу зі шкіри і підвищує кров'яний тиск.

Замінники м'яса

Відсутність вітаміну B12 в організмі призводить до раннього посивіння. Якщо ви їсте м'ясо – додавайте в раціон яловичину. Вегетаріанцям для профілактики дефіциту вітаміну, радять вживати шпинат та іншу зелень.

Кава з льодом

Якщо ви п'єте холодну каву з соломинки – то завдаєте подвійний удар по організму. По-перше, вживання великої кількості кофеїну може вплинути на якість сну та викликати старіння шкіри, по-друге, використання соломинки може спровокувати передчасну появу зморшок.

Замість цього, дієтологи радять пити теплий зелений чай, який допомагає розгладжувати зморшки і покращувати еластичність шкіри.

Штучні підсолоджувачі

Відмова від штучних підсолоджувачів здатна покращити функціонування печінки.

Продукти з пестицидами

Дослідники виявили, що у чоловіків, які споживають продукти з високим вмістом пестицидів страждають від низької рухливості сперматозоїдів. Серед продуктів з найвищою кількістю цієї речовини – яблука, полуниця, виноград, селера, персики, придбані у супермаркетах.

Маргарин

Альтернатива маслу виготовляється з найпоширенішого трансжиру – гідрогенізованого масла. Він пов'язаний з серцевими захворюваннями, запальними процесами, прискореним старінням шкіри та підвищеною вразливістю до УФ-випромінювання.

Напівфабрикати

Уникайте напівфабрикатів, оскільки вони не містять поживних речовин. Замість цього ви отримаєте порожні калорії, сіль, цукор та хімічні добавки, які не потрібні організму.

Бекон

Бекон – це насичені жири, які сприяють збільшенню ваги, підвищують ризик серцевих захворювань й інсульту, а також викликають запалення, яке прискорює старіння шкіри. Бекон, як і інше оброблене м'ясо, містить нітрат натрію, який провокує окислювальний стрес, що призводить до змін в структурі колагену й еластину.

Енергетики та солодкі напої з вмістом кофеїну

Такі напої є причиною метаболічних порушень, які призводять до накопичення жиру та більш серйозних захворювань, зокрема діабету 2 типу, патології серця й судин.

Кленовий сироп

Кленовий сироп провокує набір ваги / Фото Pexels

В ньому міститься кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Саме цей компонент пов'язаний з метаболічним синдромом, який характеризується аномальним збільшенням ваги та підвищеним рівнем тригліцеридів.

Сирні соуси

Багато з цих соусів – це комплекс штучних барвників, ароматизаторів і харчових добавок. Найкраще доповнювати свої страви натуральним фермерським сиром.

Соєвий соус

Темні кола під очима та зневоднення організму можуть бути спровоковані великою кількістю соєвого соусу в раціоні.

Салямі і хот-доги

Дослідження 2014 року виявило зв'язок між вживанням переробленого м'яса та зниженням кількості сперматозоїдів у чоловіків.

Кавове морозиво

Морозиво з кофеїном, еквівалентне половині порції еспресо. Можливо, раніше це не заважало вашому сну, але після 30 років біоритми людини та гормональний фон стрімко змінюються. Тож навіть невелика кількість кофеїну на вечерю може негативно вплинути на сон.

Чипси

Чипси – небезпечний продукт / Фото Pexels

З кожним роком життя організм спалює все менше калорій. Тому зрілі люди більш відповідально обирають закуски, особливо, коли мова йде про чипси.

Рецепт цієї страви розроблявся таким чином, щоб один аромат не пригнічував інший, а коли продукти не мають домінантного смаку, наші рецептори не спрацьовують і ми споживаємо більше аби відчути ситість.

Спортивні напої

Безсумнівно, вони забезпечують тіло важливими електролітами, такими як натрій і калій, але одночасно тут міститься надмірна кількість цукру й калорій.

Арахісове масло

Спреди з обробленого арахісового масла часто містять занадто велику кількість цукрів, а також гідрогенізованих і оброблених рослинних олій, які можуть підвищити рівень холестерину.

Протеїнові батончики

Вони швидкі, легкі, а надпис "для схуднення" створює ілюзію, що ще й корисні. Насправді це не зовсім так. Ці батончики містять масу непотрібних інгредієнтів, таких як штучний цукор і пальмову олію. Крім того, шоколад в його складі призведе до різкого падіння цукру, що зробить вас втомленим та голодним вже за кілька хвилин після перекусу.

Макарони з сиром швидкого приготування

Макарони з сиром швидкого приготування – підвищують рівень цукру / Фото Pexels

Вони тільки з'явилися на нашому ринку, але вже знайшли своїх фанатів. Насправді одна пачка продукту містить багато натрію і порожні вуглеводи, які підвищують рівень цукру в крові.

Консервовані фрукти

Якщо у вас є можливість – завжди обирайте свіжі фрукти, а не консервовані аналоги, які втратили більшість корисних властивостей.

Соус для макаронів

Попри зручність та яскравий смак, соуси містять безліч олій, доданий цукор і сіль.

Вершки

Кавові вершки і крем для засмаги мають більше спільного, ніж ви думаєте. Обидва вони містять діоксид титану – блокатор ультрафіолетового випромінювання, який діє як відбілюючий агент. Крім того, у вершках місяться трансжири, які ховаються в складі під назвою гідрогенізована олія.