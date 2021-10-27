Жінка стверджує, що схудла завдяки відмові від соцмереж: фото до та після експерименту

33-річна мешканка Лондона Бренда Фінн боролася із зайвою вагою впродовж всього життя. Жінка розповідає, що довго не могла схуднути, оскільки її "переслідувала" реклама калорійної їжі.

Відмовившися від проведення часу у фейсбуці та інстаграмі, жінка все ж перейшла на здоровий раціон та схудла до бажаної відмітки на вагах. Детальніше про її історію – далі.

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Бренда розповідає, що була "пухленькою" впродовж усього життя, але з 2016 – 2019 року розмір її одягу збільшився до 48-го. Причиною цього стало регулярне нездорове харчування.

До видалення соціальних мереж / Фото Daily Star

У серпні минулого року вона досягла максимальної ваги й цей момент став переломним в її житті. Бренда намагалася займатися спортом, але всі спроби попрощатися з ненависними кілограмами були марними. Проаналізувавши своє життя, жінка зрозуміла, що причина її переїдань – соціальні мережі. Оскільки новинні стрічки постійно "підсувають" рекламу фастфуду, доставки їжі та солодощів, у неї підвищувався апетит, що й провокувало подальше переїдання.

Це були постійні підсвідомі повідомлення, які говорили мені піти та перекусити. Коли я зрозуміла причину, мені стало очевидно, що потрібно робити, – розповідає жінка.

Видалення соцмереж

Квітень 2021 року / Фото Daily Star

В рамках експерименту, Бренда видалила облікові записи в інстаграмі, фейсбуці та твіттері. Вже за кілька тижнів вона побачила перші позитивні результати.

Раніше протягом дня Бренда з'їдала багато цукерок, булочок, печива, пасти чи піци й запивала це все солодкими коктейлями, зараз – вона віддає перевагу сухофруктам, вівсянці, овочам, омлетам, цілозерновому хлібу, чорному шоколаді та протеїновим спортивним напоям.

Результат відмови від соцмереж / Фото Daily Star

Виявилося, соцмережі й справді відволікали її від справжньої проблеми. Відмовишся від постійного переглядання стрічки, Бренда змогла схуднути з 48 до 38 розміру