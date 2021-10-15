Занадто велика кількість спілкування шкодить здоров'ю: результати дослідження

Те, що самотність негативно впливає на психіку людини відомо давно. Але нещодавно вчені дослідили й іншу сторону медалі.

Експерти вирішили вивчити тему спілкування докладніше. Гіпотеза була приблизно така: якщо соціальна ізоляція негативно позначається на ментальному здорові, то соціалізація повинна покращувати настрій.

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Психологи розглянули кілька опитувань, в яких учасники розповідали про свій добробут. Всього були враховані дані 400 тисяч добровольців з 37 країн.

Дослідники враховували інформацію про те, як часто люди спілкувалися зі своїми друзями, родичами, колегами і як оцінювали своє фізичне здоров'я. Аналіз показав, що між цими даними є певний зв'язок. Коли частота близьких соціальних контактів збільшувалася (наприклад, з 1 разу в рік до 1 разу на місяць), учасники вище оцінювали своє фізичне здоров'я. Однак на цьому зміни припинялися – подальше збільшення спілкування практично не впливало на стан добровольців.

Занадто велика кількість спілкування шкодить здоров'ю / Фото Pexels

Потім фахівці зібрали іншу інформацію, щоб дізнатися про побічні ефекти надмірної соціалізації. З одного боку, нові дані підтвердили попередні висновки: підвищення частоти соціальних контактів з різними людьми до разу на місяць знижувало ризик передчасної смертності на 10%. Проте дуже велика кількість соціальних контактів навпаки – позначилася на підвищенні ризику смертності.

При щоденних контактах з великою кількістю людей, ризик смертності збільшується на 8%.

Психолог Араш Емамзаде пояснив, що помірна соціалізація вважається позитивною, оскільки людина починає краще стежити за своїм здоров'ям. При обмеженні контактів, люди схильні забувати про догляд за собою. Однак дослідження показують, що в усьому потрібна міра – і важливо періодично приділяти час собі. Наприклад, медитувати на самоті.